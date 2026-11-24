El productor terminó internado luego de un pico de presión, pero el problema estaba en otra parte del cuerpo. El exnovio de Fátima Florez pasó su cumpleaños internado.

Tras casi dos semanas internado , Norberto Marcos rompió el silencio desde terapia intensiva en una conversación por WhatsApp con Juan Etchegoyen para Ciudad Magazine y detalló por qué continúa en el hospital. " Detectaron el problema. Líquido con pus en el pulmón derecho ", explicó el productor.

"Me pusieron un drenaje muy doloroso, que parece haber sacado todo y lo están combatiendo con antibióticos", precisó el exnovio de Fátima Florez y reconoció: " Es muy doloroso, pero me pasan continuamente rescates fuertes y con eso lo voy llevando ".

Marcos lamentó haber pasado su cumpleaños, que fue el último domingo, en terapia intensiva y sostuvo: " Nunca pensé pasarlo así, pero voy mejorando de a poco ".

El exproductor de Florez fue internado horas después de reconciliarse con la actriz en los primeros días de noviembre. El empresario Jacobo Winograd , amigo en común de ambos, logró reunirlos en su casa para que desistieran de las demandas judiciales iniciadas y retomaran una relación más cordial entre ambos .

Cómo era la relación entre Fátima Florez y Norberto Marcos antes de la reconciliación

A nivel judicial, la pareja se disputaba tres departamentos en Buenos Aires, una suma cercana al millón de dólares y los derechos vinculados a la carrera artística de la imitadora, que Marcos reclamaba en parte por haber sido su representante.

Winograd le propuso a Fátima ser el moderador de una eventual charla con Norberto y la actriz le pidió que sea en privado. "Me dijo: ‘¿Dónde? Porque no quiero cámara, no quiero esto, no, yo no voy a hablar, no’. En mi casa. Y aceptó Fátima", comenzó contando el mediático. De esta forma, el encuentro tuvo lugar el último viernes.

Norberto Marcos y Fátima Florez.

La actriz y el productor se sentaron primero a solas durante una hora; luego se sumaron Winograd y la asistente de Florez para cerrar el trato. "Se dieron un abrazo y que está todo arreglado, se acabaron los tribunales, se acabó todo. Acá hay paz, hay amor", describió el mediador, quien reconoció haberse emocionado cuando Marcos dijo "está bien, acepto" y Florez respondió en el mismo sentido.

Para terminar, Norberto llevó a Fátima a su casa en su propio auto. "Nunca tendrían que haber llegado acá", reflexionó Winograd y descartó que el dinero haya sido el motor de la resolución: "Acá no fue billetera mata galán. Acá fue amor mató galán, mató todo".

Adrián Pallares adelantó que la actriz se quedará con el departamento de Palermo donde reside, mientras que el productor retendrá otras propiedades. Además, el conductor deslizó que habría conversaciones iniciales para retomar el vínculo artístico: “Fátima está un poco sola. Se necesitan”, señaló una panelista