Oficial: Conmebol confirmó la sede y fechas para la Copa América 2028 La entidad informó en sus redes oficiales el país donde se llevará a cabo el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Ya sin Lionel Messi, la Selección argentina buscará el tricampeonato continental luego de obtener las ediciones 2024 y 2021. Por Agregar C5N en









La Copa América volverá a jugarse en los Estados Unidos. X @CopaAmerica

La Copa América 2028 se disputará nuevamente en Estados Unidos. La noticia fue confirmada este martes por la Conmebol mediante un posteo en sus redes sociales. Según informó, el torneo de selecciones más antiguo del mundo regresará a suelo norteamericano por tercera vez en su historia y se jugará del 9 de junio al 9 de julio. Ya sin Lionel Messi, la Selección argentina buscará el tricampeonato continental luego de obtener las ediciones 2024 y 2021.

La nueva edición mantendrá el formato de 16 equipos (10 conjuntos sudamericanos más seis selecciones invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe). Según se detalla en la web oficial, las seis selecciones de Concacaf que participarán en el torneo obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. pic.twitter.com/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) November 24, 2026 “La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente. Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando Creemos en Grande, podemos llegar aún más lejos”, señaló el titular el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo! pic.twitter.com/gvG2UR6qDQ — Alejandro Domínguez (@agdws) November 24, 2026 Lo que aún resta confirmar es el el sistema exacto de competencia (si mantendrá cuatro grupos de cuatro equipos con eliminación directa desde cuartos de final o si introducirá variantes), las ciudades sede, los estadios y el calendario oficial de partidos.

Los últimos 10 campeones de la Copa América 2024 (Estados Unidos): Argentina (venció 1-0 a Colombia)

2021 (Brasil): Argentina (venció 1-0 a Brasil)

2019 (Brasil): Brasil (venció 3-1 a Perú)

2016 (Estados Unidos): Chile (venció 4-2 por penales a Argentina tras empatar 0-0)

2015 (Chile): Chile (venció 4-1 por penales a Argentina tras empatar 0-0)

2011 (Argentina): Uruguay (venció 3-0 a Paraguay)

2007 (Venezuela): Brasil (venció 3-0 a Argentina)

2004 (Perú): Brasil (venció 4-2 por penales a Argentina tras empatar 2-2)

2001 (Colombia): Colombia (venció 1-0 a México)

1999 (Paraguay): Brasil (venció 3-0 a Uruguay)