La Copa América 2028 se disputará nuevamente en Estados Unidos. La noticia fue confirmada este martes por la Conmebol mediante un posteo en sus redes sociales. Según informó, el torneo de selecciones más antiguo del mundo regresará a suelo norteamericano por tercera vez en su historia y se jugará del 9 de junio al 9 de julio. Ya sin Lionel Messi, la Selección argentina buscará el tricampeonato continental luego de obtener las ediciones 2024 y 2021.
La nueva edición mantendrá el formato de 16 equipos (10 conjuntos sudamericanos más seis selecciones invitadas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe). Según se detalla en la web oficial, las seis selecciones de Concacaf que participarán en el torneo obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio.
“La Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano. En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente. Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando Creemos en Grande, podemos llegar aún más lejos”, señaló el titular el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.
Lo que aún resta confirmar es el el sistema exacto de competencia (si mantendrá cuatro grupos de cuatro equipos con eliminación directa desde cuartos de final o si introducirá variantes), las ciudades sede, los estadios y el calendario oficial de partidos.