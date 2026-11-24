Fueron hallados sobre los asientos traseros y las autoridades confirmaron que fueron asesinados. El vehículo se encontraba abandonado y los investigadores hallaron tres vainas servidas en el lugar.

Dos hombres fueron hallados calcinados en el interior de un vehículo abandonado en el paraje El Tatú, a la altura del partido de Zárate. La principal sospecha de las autoridades apunta a que ambos fueron asesinados y no descartan que el hecho haya ocurrido en el marco de un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico.

Explosión en Lanús: qué revelaron las pericias sobre la máquina que perforó el caño de gas

El suceso se descubrió después de que unos policías encontraran un Ford Focus incendiado con los cuerpos carbonizados sobre los asientos traseros. Las pericias indican que ambos fueron asesinados y los investigadores encontraron tres vainas servidas, mientras que también sospechan que el vehículo se encontraba a nombre de una de las víctimas, que había enfrentado una causa por venta de estupefacientes.

En tanto, la investigación señala que la otra víctima contaba con antecedentes penales por un delito previo y por robo automotor agravado. Las características del suceso reforzaron la teoría de una venganza, pese aunque las autoridades buscan reconstruir la mecánica y el trasfondo de los crímenes.

En esta línea, el personal del Comando de Patrulla , de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y expertos de la Policía Científica realizaron una serie de pericias en el lugar.

Por lo pronto, el caso fue caratulado como "incendio - averiguación causal de muerte" y los investigadores buscan esclarecer la secuencia del ataque.

Una joven de 20 años asesinó a su expareja a puñaladas y alteró la escena del crimen para ocultarlo

Una mujer de 20 años asesinó el domingo al mediodía a su expareja, un hombre de 28, de cuatro puñaladas en una casa ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima, en Mar del Plata, tras una violenta discusión.

La agresora, identificada como Soledad Portillo, llamó al servicio de emergencias 911 para reportar el hecho. En esa comunicación, la joven relató que al regresar de su trabajo encontró al hombre con lesiones autoinfligidas, pero modificó su versión varias veces ante las autoridades.

La víctima, Ezequiel Garciano, sufrió la herida mortal a la altura del tórax y presentaba otras dos lesiones en el antebrazo derecho y una en el glúteo izquierdo. El personal médico del SAME acudió al domicilio y constató la muerte del joven.

Los efectivos policiales notaron contradicciones entre el relato inicial y los indicios recolectados en la escena. La acusada lavó prendas de vestir, movió objetos, retiró el cuchillo del cuerpo de la víctima y limpió las manchas de sangre del lugar.