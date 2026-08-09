Nam Myojo Rengue Kyo: el mantra budista que nos acerca a la iluminación

Repetir un mantra con conciencia puede convertirse en un momento de encuentro con uno mismo, una forma de aquietar la mente y elevar nuestra energía. Para millones de personas, estas palabras milenarias representan un camino hacia una vida más consciente, plena y luminosa.

Hay palabras que se sienten, se vibran y pueden transformar nuestra energía. El mantra Nam Myojo Rengue Kyo nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe una capacidad de transformación que muchas veces olvidamos.

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Repetir un mantra con conciencia puede convertirse en un momento de encuentro con uno mismo, una forma de aquietar la mente, elevar nuestra energía y recordar que, aun en medio de las dificultades, siempre podemos elegir cómo atravesarlas.

Los invito a conocer el significado de estas palabras milenarias y a descubrir por qué, para millones de personas, Nam Myojo Rengue Kyo representa un camino hacia una vida más consciente, plena y luminosa.

Este mantra pertenece a una rama del Budismo llamada Nichiren, que está basada en las enseñanzas del monje japonés del mismo nombre, a quien le fue revelado este mantra en 1253.

Representa La Ley última o verdad del Universo, el principio natural que gobierna las funciones de la vida en el cosmos, la ley por la cual todos los budas están iluminados y el verdadero aspecto de nuestras propias vidas. Nichiren decía que la práctica de invocar repetidamente este mantra es el "camino directo hacia la iluminación".

Nichiren dedicó su vida alentando a sus seguidores a entonar este mantra; decía que con su práctica pueden hacer emerger su naturaleza divina inherente, fortalecer su capacidad para la sabiduría, el coraje, la convicción, la vitalidad y la misericordia. Pronunciarlo diariamente ayuda a enfrentar exitosamente los desafíos de la vida diaria y establecer un estado de inconmovible felicidad en este mundo.

Cuando cantamos Nam Myojo Rengue Kyo armonizamos nuestras vidas con el ritmo perfecto del universo y obtenemos como resultado un aumento de la fuerza vital, sabiduría y compasión para enfrentar los retos que se nos presentan.

Nichiren declaró que este mundo es el lugar para disfrutar de la felicidad y que entonando este mantra podemos alcanzar y expandir dicha felicidad. Y reveló esta ley como el principio fundamental dentro de la enseñanza máxima del Budismo, le llamó "el Sutra del Loto" y afirmaba que esta ley mística rige la vida eternamente en todo el universo.

Veamos ahora el significado literal:

Nam significa devoción de cuerpo y mente, y tiene que ver con la relación perfecta de la vida del ser humano con la verdad eterna de la vida.

Myojo es la esencia de la vida dentro de nosotros, nuestra naturaleza, nuestra realidad definitiva.

Rengue es el nombre de la flor de loto, que hace alusión a la simultaneidad de causa y efecto, ya que esta planta produce flores y semillas al mismo tiempo.

Kyo hace referencia a la palabra o voz de los seres vivientes, ya que es el medio que utilizó Buda para impartir sus enseñanzas. Kyo es la eterna iluminación implícita en la voz del Buda presente en cada uno de nosotros y nos incita a poner de manifiesto nuestro potencial latente para beneficio propio y de los demás.

Según esta rama del Budismo, este mantra representa la más profunda de todas las enseñanzas, nos acerca a nuestros valores más elevados buscando la autorrealización, desarrollando nuestro pleno potencial y trascendiendo hacia nuestro prójimo y la comunidad entera.

Nam Myojo Rengue Kyo es el camino que nos lleva hacia la la paz mental y la armonía para vivir mejor cada día. ¿Te animás a practicarlo?