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Se filtró la decisión que tomó Fede Bal tras la fuerte declaración de Barbie Vélez

Sus palabras generaron la inmediata reacción de la influencer y de su entorno familiar, reabriendo un capítulo que parecía definitivamente cerrado.

Se filtró la decisión que tomó Federico Bal tras la fuerte declaración de Barbie Vélez

Se filtró la decisión que tomó Federico Bal tras la fuerte declaración de Barbie Vélez

  • Federico Bal tomó una contundente decisión tras la polémica con Barbie Vélez.
  • La controversia se originó por declaraciones sobre su relación con la hija de Nazarena Vélez.
  • Barbie Vélez reaccionó luego de que se reflotara una historia que parecía cerrada.
  • Nazarena Vélez se quebró al aire al defender a su hija.

Se filtró la decisión que tomó Federico Bal tras la fuerte declaración de Barbie Vélez: el actor rompió el silencio luego de la repercusión que generaron sus dichos sobre su expareja y tomó una determinación que sorprendió a todos.

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Las recientes declaraciones del hijo de Carmen Barbieri sobre su relación con la modelo reavivaron una polémica que parecía haber quedado en el pasado. Tras el fuerte descargo de la actriz y la emotiva reacción de Nazarena Vélez, se conoció la decisión que tomó el conductor para ponerle fin al conflicto.

La polémica comenzó tras una entrevista que Bal brindó al conductor José María Listorti, donde recordó la conflictiva relación que mantuvo con Vélez y las denuncias cruzadas que ambos realizaron años atrás. En ese contexto, el actor afirmó que el paso del tiempo confirmó su postura sobre los hechos y aseguró sentirse tranquilo respecto de cómo actuó durante aquella etapa de su vida.

Barbie velez y fede bal

Qué decisión tomó Federico Bal tras las declaraciones de Barbie Vélez

De acuerdo con lo revelado por el periodista Daniel Ambrosino, Federico Bal optó por mantener silencio y no realizar nuevas declaraciones relacionadas con la polémica que se generó a raíz de sus comentarios sobre la actriz.

La postura fue ratificada horas después cuando el periodista Matías Vázquez compartió una respuesta del conductor, quien aseguró que considera el tema cerrado y que respetará la decisión de su expareja de no seguir hablando públicamente sobre lo ocurrido.

La decisión del actor trascendió luego de que Nazarena Vélez se quebrara al aire al recordar el impacto que tuvo la situación en su hija. Durante una entrevista televisiva, la productora expresó su dolor al revivir aquellos años y cuestionó las críticas que recibió Barbie Vélez tras la conflictiva separación que protagonizó con Federico Bal. Sus declaraciones tuvieron una fuerte repercusión en redes sociales y volvieron a instalar el tema en la agenda mediática.

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