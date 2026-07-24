El famoso cantante argentino que defendió a Rosalía y luego se arrepintió: "Me parece una sobrerreacción"

En medio de la polémica por la campaña anti-Argentina desatada tras el Mundial , Gastón Sardelli salió públicamente a respaldar a Rosalía . La artista catalana había quedado en el centro de los reclamos en redes sociales luego de compartir un video de Mia Khalifa con expresiones peyorativas hacia el país , lo que derivó en llamados a cancelar sus próximos shows en Buenos Aires previstos para agosto.

Frente a las convocatorias para devolver las entradas de los conciertos, el integrante de Airbag justificó la acción de la cantante española. “ El reposteo de Rosalía tranquilamente me podría haber pasado a mí ”, argumentó el músico en relación con la aclaración de la estrella internacional, quien había explicado que reposteó la publicación únicamente porque sonaba uno de sus temas de fondo.

En ese sentido, el rockero argentino buscó llevar tranquilidad al público y restarle dramatismo a la situación vivida en las redes sociales. “A veces, cuando una figura pone una canción tuya o te menciona, puede pasar que compartas, sin ver qué había de fondo. Le creo que no lo hizo con mala intención “, remarcó, al tiempo que sentenció: “ Me parece una sobrerreacción que forma parte de lo que se está buscando: que sea todos contra todos”.

Pese a la repercusión de sus palabras, Sardelli decidió borrar la publicación horas más tarde en la red social X para evitar mayor confrontación. Ante la consulta de un seguidor por la eliminación del mensaje, el artista explicó: “ Porque ya vi gente que salió a desvirtuar para arengar más quilombo ; la verdad, lo hacen para monetizar sus cuentas y prefiero no darles $$$. Mi mensaje ya está entre los que me siguen y eso es suficiente”.

En las últimas horas, trascendió la suspensión de los servicios de traslado organizados desde el sur del conurbano bonaerense para asistir a los shows que la cantante española brindará en agosto en el Movistar Arena . La medida se difundió mediante un comunicado de la empresa transportista, que informó la cancelación de los viajes para todas las fechas pautadas.

Aunque las funciones en el recinto de Villa Crespo continúan programadas y sin modificaciones oficiales, la polémica provocó que un gran número de espectadores intentara devolver sus tickets. Frente a la imposibilidad de reembolso dispuesta por la ticketera, muchos fanáticos terminaron por volcarse a la reventa. A pesar de las disculpas públicas de la artista, el descontento popular no cesó y terminó afectando la logística para llegar al evento.

Redes sociales

Por otro lado, la controversia impactó de lleno en la provincia de Córdoba, donde se debió suspender un espectáculo tributo programado para el 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano. La obra, titulada Rosalía en Concierto – Ensamble Sinfónico, fue dada de baja de manera conjunta entre la institución y la empresa Impacto Producciones debido a la ola de agresiones virtuales y al clima hostil derivado de las acciones de la cantautora.

Desde la organización del evento explicaron los motivos de la decisión a través de un escrito oficial difundido en plataformas digitales: “En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo”. Asimismo, comprendieron el malestar del público local remarcando: “También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”.

Por su parte, el director del espacio cultural, Piky Sánchez, lamentó tener que cancelar una propuesta en la que músicos y técnicos locales venían trabajando desde hacía meses. La prioridad de las autoridades del museo fue resguardar la seguridad física y la integridad de los artistas frente a posibles incidentes o represalias durante la jornada. De esta manera, el conflicto sumó un nuevo capítulo que deja al descubierto la profunda tensión que rodea la llegada de la cantante al país.