Máxima alerta por el drama que atraviesa Rosalía tras el escándalo: "Están preocupados"

La española enfrenta una fuerte controversia, mientras revelan la preocupación en la organización del recital y las posibles consecuencias para el evento.

La polémica que envuelve a Rosalía sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que crecieran los cuestionamientos por el reposteo de un contenido que fue interpretado por gran parte del público argentino como ofensivo tras la final del Mundial 2026.

Aunque la cantante intentó bajar la tensión con un pedido de disculpas publicado en sus historias de Instagram, la controversia continúa escalando y ya impacta directamente sobre sus shows programados en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde comenzaron a multiplicarse los reclamos por la devolución de entradas.

En este contexto, la periodista Marina Calabró fue una de las voces más críticas durante su programa en El Observador, donde puso en duda la sinceridad del descargo realizado por la artista española. "¿Quién puede creer que tamaña estrella (haga esto)?" , cuestionó la conductora al analizar la explicación brindada por Rosalía sobre el reposteo que originó el conflicto.

La periodista fue todavía más allá y sostuvo que el pedido de disculpas no habría surgido de manera espontánea, sino como consecuencia del fuerte rechazo que recibió la artista y del impacto que la polémica podría tener en la venta de entradas para sus conciertos en Argentina.

También remarcó que, si realmente hubiera querido transmitir un mensaje sincero, lo correcto habría sido hacerlo mediante un video y no únicamente con historias de Instagram. " No le creo nada de lo que dijo ", sentenció Calabró durante su editorial.

Marina Calabró expuso la posición de la organización del recital de Rosalía en el Movistar Arena.

El comunicado del Movistar Arena por el escándalo de Rosalía

Durante su análisis, Marina Calabró reveló que la preocupación ya alcanzó a la organización de los conciertos. "Están preocupados", afirmó al referirse al clima que existe alrededor del Movistar Arena, donde comenzaron a recibir una importante cantidad de solicitudes para cancelar la compra de entradas tras la polémica protagonizada por Rosalía. Según explicó la periodista, esa inquietud derivó en la difusión de un comunicado oficial sobre la política de devoluciones.

El mensaje enviado por la ticketera establece que las devoluciones únicamente se aceptan dentro de los diez días posteriores a la compra y no en función de la cercanía del espectáculo. Una vez vencido ese plazo, el sistema informa que no habrá reembolso bajo ningún motivo, aunque ofrece la posibilidad de transferir los códigos QR a otra persona cuando sean habilitados. Esa postura generó nuevas críticas entre los compradores que pretendían recuperar el dinero invertido.

Calabró también puso el foco en el aspecto legal del conflicto. La periodista sostuvo que "Defensa del Consumidor está del lado del que la quiera devolver", al señalar que existen interpretaciones distintas respecto de la aplicación del denominado botón de arrepentimiento en compras realizadas de manera online para espectáculos. Por ese motivo, consideró que la controversia podría extenderse incluso más allá del plano artístico y derivar en nuevos reclamos administrativos o judiciales.

Finalmente, la conductora dejó una reflexión dirigida tanto a la organización como al entorno de la cantante: "Devuélvanle la entrada a aquellos que lo requieran, porque tampoco está bueno para el artista tener un público que no quiere estar ahí". Y cerró con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: "Me parece que es más caro el collar que el perro, señores".