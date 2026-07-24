Golpe a Rosalía: las pérdidas millonarias que podría enfrentar por su burla a la Argentina La cancelación de transportes y los pedidos de devolución de entradas ponen en jaque la rentabilidad de los shows de la cantante. Agregar C5N en









El escándalo por su video en redes sigue sumando consecuencias económicas. Redes sociales

La polémica que envuelve a Rosalía luego de la final del Mundial 2026 comenzó a golpear directamente su bolsillo. Varias empresas de transporte privado cancelaron los servicios de traslado que tenían programados hacia los recitales de la cantante española en el Movistar Arena de Buenos Aires, como consecuencia del repudio masivo que generó un video que la artista compartió en sus redes sociales celebrando la victoria de España sobre Argentina en la definición del torneo.

Compañías como Otto Viajes y otras agencias del Gran Buenos Aires y el interior del país decidieron de forma unánime dar de baja los viajes planificados, ante la caída abrupta en la cantidad de pasajeros que originalmente se habían anotado para asistir a los shows. La medida se suma a la cancelación de un evento homenaje que estaba previsto en Córdoba.

Pese a este escenario adverso, las cuatro funciones del LUX Tour 2026 en el barrio porteño de Villa Crespo, programadas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, continúan en pie por el momento. Pese a eso, el impacto económico podría ser considerable si se concreta un escenario que teme la producción, en donde se registre una ola masiva de devoluciones de entradas por parte de los fanáticos molestos.

El estadio elegido para los shows tiene capacidad para 15.000 espectadores por función, lo que suma un total de 60.000 asistentes si se contabilizan las cuatro fechas con entradas agotadas. Considerando un precio promedio de $197.700 por entrada, sin contar los paquetes VIP que podrían superar los $1.247.000, la recaudación total de la serie de conciertos rondaría los $11.860 millones de pesos argentinos, cifra a la que se sumaría además la facturación por merchandising. Si las devoluciones masivas se hicieran efectivas, la pérdida para la cantante sería importante.

Redes sociales Cancelaron los traslados a los shows de Rosalía La decisión de las empresas de transporte privado de suspender sus servicios respondió directamente a la baja masiva de pasajeros que habían reservado su lugar para asistir a los recitales. Otto Viajes, junto con otras agencias del Gran Buenos Aires y del interior del país, resolvió de manera unánime dar de baja los viajes que tenía organizados hacia el Movistar Arena.

La cancelación de los traslados se suma a otras consecuencias del escándalo, como la baja de un evento homenaje que estaba programado en Córdoba en honor a la cantante. Redes sociales En paralelo, numerosos usuarios reclamaron reembolsos a la productora DF Entertainment y a la ticketera oficial del estadio. Sin embargo, desde el soporte técnico informaron que las devoluciones solo se aceptan dentro de los diez días posteriores a la compra, un plazo que ya venció para la gran mayoría de los compradores, lo que los obligó a recurrir a la reventa de sus códigos QR como única alternativa para recuperar parte de su dinero.