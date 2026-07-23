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El folclore está de luto: un ícono de la música popular argentina falleció a los 88 años

El reconocido músico, figura esencial del folclore argentino y exintegrante de Los Fronterizos, murió a los 88 años. La agrupación confirmó la noticia y artistas de todo el país lo despidieron con homenajes.

El barítono salteño se incorporó a Los Fronterizos en 2023.

El barítono salteño se incorporó a Los Fronterizos en 2023.

La música popular argentina perdió a uno de sus emblemas folclóricos, Alberto José Ovando, barítono salteño y exintegrante de Los Fronterizos, falleció a sus 88 años. La noticia se conoció días después, cuando la agrupación la confirmó en sus redes sociales mediante un posteo que desató una ola de homenajes y mensajes de despedida de músicos, seguidores y referentes culturales en todo el país.

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Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida. Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón”, escribieron los miembros de la agrupación para comunicar la noticia.

"Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Su paso por el grupo forma parte de nuestra historia y de ese legado que seguirá vivo en cada canción”, cerraron el comunicado.

La muerte de Ovando impactó especialmente en Salta, donde el grupo es parte inseparable de la identidad cultural. Sus canciones acompañaron peñas, festivales y celebraciones familiares durante generaciones, y su trayectoria permitió que la poesía y la música del norte argentino trascendieran fronteras.

Tras conocerse la noticia, músicos y referentes culturales expresaron su dolor en redes sociales. El comunicado oficial de Los Fronterizos cerró con un mensaje de despedida que destacó el lugar de Ovando en la agrupación y lo reconoció como “Fronterizo” para siempre.

Identidad fronteriza

El barítono salteño se incorporó a Los Fronterizos en 2023, cuando Miguel Mora reorganizó la histórica agrupación del norte argentino. Desde entonces, ocupó el rol de barítono y también interpretó instrumentos tradicionales como el bombo y la quena, en una formación que buscaba mantener viva la identidad del conjunto.

Los Fronterizos, fundados en 1953 en Salta, fueron protagonistas del auge del folclore argentino y llevaron la zamba, la chacarera y otros ritmos del norte a escenarios internacionales, con hitos como su actuación en el Carnegie Hall de Nueva York. Su legado más trascendente es la grabación de la Misa Criolla junto a Ariel Ramírez en 1964, obra que se convirtió en referencia de la música latinoamericana.

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