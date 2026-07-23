El folclore está de luto: un ícono de la música popular argentina falleció a los 88 años El reconocido músico, figura esencial del folclore argentino y exintegrante de Los Fronterizos, murió a los 88 años. La agrupación confirmó la noticia y artistas de todo el país lo despidieron con homenajes. Agregar C5N en









El barítono salteño se incorporó a Los Fronterizos en 2023.

La música popular argentina perdió a uno de sus emblemas folclóricos, Alberto José Ovando, barítono salteño y exintegrante de Los Fronterizos, falleció a sus 88 años. La noticia se conoció días después, cuando la agrupación la confirmó en sus redes sociales mediante un posteo que desató una ola de homenajes y mensajes de despedida de músicos, seguidores y referentes culturales en todo el país.

“Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo. Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida. Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón”, escribieron los miembros de la agrupación para comunicar la noticia.

"Compartimos escenarios, caminos, ensayos, viajes y momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria. Su paso por el grupo forma parte de nuestra historia y de ese legado que seguirá vivo en cada canción”, cerraron el comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Fronterizos (@losfronterizos.oficial) La muerte de Ovando impactó especialmente en Salta, donde el grupo es parte inseparable de la identidad cultural. Sus canciones acompañaron peñas, festivales y celebraciones familiares durante generaciones, y su trayectoria permitió que la poesía y la música del norte argentino trascendieran fronteras.

Tras conocerse la noticia, músicos y referentes culturales expresaron su dolor en redes sociales. El comunicado oficial de Los Fronterizos cerró con un mensaje de despedida que destacó el lugar de Ovando en la agrupación y lo reconoció como “Fronterizo” para siempre.

Identidad fronteriza El barítono salteño se incorporó a Los Fronterizos en 2023, cuando Miguel Mora reorganizó la histórica agrupación del norte argentino. Desde entonces, ocupó el rol de barítono y también interpretó instrumentos tradicionales como el bombo y la quena, en una formación que buscaba mantener viva la identidad del conjunto. Los Fronterizos, fundados en 1953 en Salta, fueron protagonistas del auge del folclore argentino y llevaron la zamba, la chacarera y otros ritmos del norte a escenarios internacionales, con hitos como su actuación en el Carnegie Hall de Nueva York. Su legado más trascendente es la grabación de la Misa Criolla junto a Ariel Ramírez en 1964, obra que se convirtió en referencia de la música latinoamericana.