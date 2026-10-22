IR A
IR A

Se confirmó lo peor: murió un periodista reconocido por su trabajo en la radio

La triste noticia sobre el deceso de una histórica figura causó un profundo pesar en el mundo de la comunicación.

El famoso periodista falleció a sus 84 años de edad.

El famoso periodista falleció a sus 84 años de edad.

Imagen creada con Inteligencia Artificial

El ámbito periodístico internacional viste luto tras conocerse el triste deceso de Noah Adams, una de las figuras estelares y más influyentes de la radio en los Estados Unidos. El comunicador falleció el pasado viernes cuando contaba con 84 años, provocando un profundo pesar entre colegas y oyentes que siguieron su extensa trayectoria en el éter a lo largo de varias décadas.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.
Te puede interesar:

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

La lamentable novedad sobre su partida fue ratificada por su compañera de vida, Neenah Ellis, quien detalló públicamente que el histórico conductor radial se apagó apaciblemente en su residencia particular situada en la localidad de Yellow Springs, dentro del estado de Ohio. Con su partida, los medios de comunicación pierden a un valioso referente técnico y a una voz inconfundible de la radiofonía pública.

Quién era Noah Adams

El emblemático comunicador desembarcó en la cadena NPR a mediados de la década de 1970, durante los primeros años de desarrollo de la emisora pública. A lo largo de su prolífica carrera en los micrófonos, encabezó la transmisión de hitos clave de la historia mundial contemporánea, reportando eventos históricos como los triunfos en las urnas de Ronald Reagan, el histórico derrumbe del Muro de Berlín y la tragedia de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pese a su presencia en los grandes acontecimientos internacionales, sus compañeros de tareas remarcaron su sensibilidad para retratar vivencias cotidianas. El profesional acostumbraba a recorrer el territorio norteamericano a bordo del ferrocarril para adentrarse en pequeñas poblaciones, entablar diálogo con los lugareños y rescatar historias mínimas que permitieran reflejar con fidelidad la idiosincrasia de cada pueblo.

Su particular talento para el análisis descriptivo fue rememorado por Melissa Block, su excompañera y posterior conductora del célebre ciclo All Things Considered. La periodista enfatizó su asombrosa precisión analítica al señalar que, aunque sus manuscritos resultaban casi indescifrables, al momento de volcar el material al aire lograba sintetizar con absoluta sencillez y nitidez la esencia de sus entrevistados.

Su distintivo formato de entrevistas marcó a fuego a grandes figuras de la radiodifusión, entre ellos a Ira Glass, el mentor del formato This American Life. El referente recordó un reportaje de 1987 a Betsy Walter, una niña de ocho años atravesada por la separación de sus progenitores, donde el locutor recurrió a hablar sobre mascotas para brindarle contención y lograr que se expresara con naturalidad, influyendo directamente en el estilo periodístico posterior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

Evangelina Salazar junto a Palito Ortega.

"Hay que respetarlo": el pedido de Evangelina Salazar para su hijo Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

últimas noticias

La cantante sigue siendo noticia en medio de la interna familiar.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en su vuelta a los escenarios: el guiño para De Paul

Hace 21 minutos
Tras los alegatos finales, el Tribunal aún con confirmó cuándo será el veredicto y sentencias finales

Juicio por la muerte de Diego Maradona: la defensa de los enfermeros expone su estrategia final

Hace 23 minutos
La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos.

Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

Hace 45 minutos
BTS durante su primer concierto en el Estadio Diego Armando Maradona en La Plata.

Detuvieron a un trapito prófugo por homicidio durante el primer concierto de BTS

Hace 51 minutos
Un sismo de 7.0 sacudió la zona del Tibet en China.

China: un fuerte sismo de 7.0 en el Tíbet dejó heridos y viviendas dañadas

Hace 53 minutos