Se confirmó lo peor: murió un periodista reconocido por su trabajo en la radio La triste noticia sobre el deceso de una histórica figura causó un profundo pesar en el mundo de la comunicación. Agregar C5N en









El famoso periodista falleció a sus 84 años de edad. Imagen creada con Inteligencia Artificial

El ámbito periodístico internacional viste luto tras conocerse el triste deceso de Noah Adams, una de las figuras estelares y más influyentes de la radio en los Estados Unidos. El comunicador falleció el pasado viernes cuando contaba con 84 años, provocando un profundo pesar entre colegas y oyentes que siguieron su extensa trayectoria en el éter a lo largo de varias décadas.

La lamentable novedad sobre su partida fue ratificada por su compañera de vida, Neenah Ellis, quien detalló públicamente que el histórico conductor radial se apagó apaciblemente en su residencia particular situada en la localidad de Yellow Springs, dentro del estado de Ohio. Con su partida, los medios de comunicación pierden a un valioso referente técnico y a una voz inconfundible de la radiofonía pública.

Quién era Noah Adams El emblemático comunicador desembarcó en la cadena NPR a mediados de la década de 1970, durante los primeros años de desarrollo de la emisora pública. A lo largo de su prolífica carrera en los micrófonos, encabezó la transmisión de hitos clave de la historia mundial contemporánea, reportando eventos históricos como los triunfos en las urnas de Ronald Reagan, el histórico derrumbe del Muro de Berlín y la tragedia de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Pese a su presencia en los grandes acontecimientos internacionales, sus compañeros de tareas remarcaron su sensibilidad para retratar vivencias cotidianas. El profesional acostumbraba a recorrer el territorio norteamericano a bordo del ferrocarril para adentrarse en pequeñas poblaciones, entablar diálogo con los lugareños y rescatar historias mínimas que permitieran reflejar con fidelidad la idiosincrasia de cada pueblo.

Su particular talento para el análisis descriptivo fue rememorado por Melissa Block, su excompañera y posterior conductora del célebre ciclo All Things Considered. La periodista enfatizó su asombrosa precisión analítica al señalar que, aunque sus manuscritos resultaban casi indescifrables, al momento de volcar el material al aire lograba sintetizar con absoluta sencillez y nitidez la esencia de sus entrevistados.

Su distintivo formato de entrevistas marcó a fuego a grandes figuras de la radiodifusión, entre ellos a Ira Glass, el mentor del formato This American Life. El referente recordó un reportaje de 1987 a Betsy Walter, una niña de ocho años atravesada por la separación de sus progenitores, donde el locutor recurrió a hablar sobre mascotas para brindarle contención y lograr que se expresara con naturalidad, influyendo directamente en el estilo periodístico posterior.