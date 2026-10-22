La respuesta de Axel Kicillof a Javier Milei: "Un modelo económico calamitoso"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a las afirmaciones del Presidente, quien desestimó que haya argentinos que no llegan a fin de mes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó duramente contra el rumbo económico y las afirmaciones del presidente Javier Milei en referencia a que es mentira que la gente no llega a fin de mes.

"Nuestros indicadores dan muy mal. Desde el Banco Provincia tenemos mediciones y dan muy mal, no es casualidad ni un tema aparte de lo que pasa en términos genreales. El programa económico de milei da frutos pero envenenados", reflexionó.

En la misma línea aseguró: "El programa de estabilizacion de milei es bajar salarios, apertura indiscriminada, tipo de cambio no competitivo y tasas altas. Lo que dicen bien anda mal y las consecuencias son estas: si la gente no tiene poder adquisitivo para llevar adelante su gsato cotidiano es sobrevivir, eso se llama no llegar a fin de mes".

"Esto hizo Milei, un modelo económico calmaitoso: se ve en turismo, gastronomía y todos los sectores. Esto empieza a pegar en las expectativas, ellos dicen que el problema es lo que se recibió y lo que vendrá después, pero el problema es Milei", cerró.

Al referirse al RIGI y a la política económica general, el gobernador bonaerense cuestionó las contradicciones del discurso oficial. "Decían: 'La fatal arrogancia es que el Estado puede decidir ganadores y perdedores', y mirá lo que están haciendo: probablemente uno de los programas de promoción más grandes de toda la historia argentina", criticó. Asimismo, explicó que se trata de un esquema orientado a sectores que "son los ganadores del modelo" mediante "un gasto del Estado que aparece camuflado como impuestos que no se cobran o como incentivos, pero que ni siquiera tienen en cuenta los encadenamientos productivos, la generación de trabajo ni el equilibrio federal".

Por otro lado, sobre el impacto en el sector privado, advirtió que "es un conjunto de política económica que va contra la producción, el trabajo y la generación de empleo, 30.000 empresas cerradas, y la importación de todo lo que se produce", concluyendo que "a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia industrial y productiva por excelencia, este modelo la destruye".

Carrera a 2027: Kicillof habló sobre la eliminación de las PASO

Respecto al debate para eliminar las PASO, Kicillof aseguró que se trata de una estrategia pensada exclusivamente para favorecer al oficialismo nacional. "Contrató a sus encuestadores, a sus consultores y dijo: 'Miren, para que me vaya bien a mí tengo que sacar las PASO, no tiene que haber una instancia de primarias porque le conviene a Milei para su reelección'", afirmó el gobernador, quien agregó que "está Santilli recorriendo las provincias, recorriendo a la dirigencia, viendo cómo consigue los votos".

Ante esta situación, confirmó que la oposición busca coordinar acciones: "Lo que hablamos y en lo que todos los sectores estuvimos de acuerdo es que había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral en beneficio de la reelección de Milei".

En materia presupuestaria, el mandatario alertó sobre las intenciones del Ejecutivo nacional y remarcó que "entra el presupuesto de Milei, que es un presupuesto de nuevo de ajuste, de contracción, pero también muy malo de nuevo para las provincias argentinas, para la infraestructura, para la educación, para la salud, para todo lo que remite a la vida cotidiana que Milei trata de negar".

Si bien recordó que "el otro día hubo una multitudinaria marcha de estudiantes, docentes, universitaria, pero con muchos sectores más que se sumaron, porque los que la están pasando mal con Milei son muchísimos", aclaró que de cara al futuro "no alcanza con que a Milei le vaya mal para que en el '27 se pueda proponer u ofrecer una alternativa que consiga presentar una Argentina distinta".

Milei, en el centro de las críticas por burlarse de los argentinos que no llegan a fin de mes.

La agenda internacional de Milei y su rol en la política exterior

Finalmente, Kicillof rechazó los constantes viajes del jefe de Estado al exterior y su rol dentro de la política internacional. "Yo creo que hay una especie de club, una internacional de la ultraderecha, y en eso Milei juega un papel que es como el 'che pibe', lo mandan a apoyar campañas electorales de candidatos que tienen que ver con ese sector", sostuvo.

En esa línea, remarcó que el Presidente "se olvida cuando hace esto es que es presidente de un país y que va en una representación institucional", por lo que al verlo insultando y agrediendo, termina generando un resultado "bastante desfavorable" donde "no ha conseguido que lo reciban en algunas entrevistas que quería tener", lo que definió como "un papelón atrás de otro".

El Banco Provincia y su iniciativa en créditos

Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia, dio detalles de la nueva iniciativa de la institución crediticia: "Ya desde diciembre del año apsado empezamos a trabajar con el banco y la provincia la refinanciación de deudas de familias, $650.000 millones, necesitando alrededor de $70 millones por mes pra bajar la carga financiera".

En dicho sentido, el titular de la entidad bancaria afirmó que "las condiciones de repago que son salario están peor que antes, situación requiere soluciones con herramientas que la politica tiene".

Cuatromo aseguró que el banco tiene herramientas "para que la familia pueda transitar este momento de la mejor manera", aunque aclaró que carecen de instrumentos para ser más potentes, en comparación con el Gobierno.

Advirtió que persisten los problemas de empleo y salario, pero hizo hincapié en el hecho de que "muchas deudas son adolescentes, que a travésde una aplicación se endeudaron porque no pueden pagar". Sobre ello profundizó que "a futuro tendrán comprometido su historial de crédito y les será difícil conseguir empleo".