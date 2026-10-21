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Luto en el rock nacional: falleció una de las voces más emblemáticas del heavy metal argentino

El vocalista murió tras permanecer varios días hospitalizado. La voz de los primeros discos de rata Blanca dejó su marca en la historia del género y en generaciones de fanáticos.

El vocalista murió a los 75 años.

El vocalista murió a los 75 años.

El cantante Saúl Blanch, pionero del Heavy Metal argentino y recordado por haber puesto su voz en el debut discográfico de Rata Blanca en 1988, murió a los 75 años tras permanecer varias semanas internado en terapia intensiva. La noticia fue confirmada por el periodista César Fuentes Rodríguez, quien expresó su pesar y repasó distintos momentos de la trayectoria del músico.

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"Se fue como quiso. Todo rock, copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado musical", escribió el periodista en sus redes sociales. Según trascendió, su familia pidió mantener la privacidad y anunció que no habrá velatorio.

Blanch fue integrante de Plus en los años 70 y desarrolló una larga carrera solista que incluyó trabajos como Fiel a sus fieles y Refugiado, dejando una marca en la historia del heavy y power metal nacional.

La voz del heavy metal argentino

Oriundo de Buenos Aires y nacido el 8 de septiembre de 1951, Saúl Blanch se convirtió en la voz indiscutida del Heavy Metal argentino. En los 70 se metió de lleno en la movida del rock pesado como cantante de Plus, banda pionera del género. Con ellos grabó discos clave como No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock 'n' roll (1981), tras girar por Latinoamérica y Estados Unidos. Su estilo potente y su presencia escénica lo convirtieron en una figura central de aquella primera camada de rock pesado nacional.

Después de la disolución de Plus, Blanch pasó por distintos proyectos hasta sumarse al sueño que gestaban Walter Giardino y Gustavo Andino: Rata Blanca. Aunque se había alejado, volvió para grabar las voces del debut homónimo en 1988, dejando su sello en clásicos como El sueño de la gitana, Chico callejero, Rompe el hechizo y Solo para amarte, cuya letra escribió él mismo. Esa interpretación quedó inmortalizada y lo consagró como una de las voces más emblemáticas del heavy y power metal argentino.

Tras su salida definitiva de Rata donde fue reemplazado por Adrián Barilari, Saúl Blanch siguió su camino como solista y en 1990 lanzó en vinilo Fiel a sus fieles, reeditado años más tarde en CD con un tema extra.

En 2006 volvió al ruedo con Refugiado, editado bajo el nombre Saúl Blanch Revancha y reafirmó su vínculo con el rock pesado argentino. Ya en 2013, se dio el gusto de reencontrarse con sus viejos compañeros de Rata Blanca en los shows por los 25 años de la banda, reviviendo en vivo parte de aquel repertorio que lo había convertido en una voz emblemática del género.

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