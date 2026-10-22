22 de octubre de 2026 Inicio
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Hackearon datos sensibles de 11 millones de personas por una contraseña ridículamente simple

Una clave de seis números alcanzó para vulnerar el registro de población de un país entero. Los especialistas insisten en que cambiar hábitos simples evita la mayoría de estos ataques.

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El 46% de las personas prefiere una clave fácil de recordar antes que una segura.

El 46% de las personas prefiere una clave fácil de recordar antes que una segura.

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Un ciberataque al Registro Central de Personas Físicas (CPR) de Dinamarca provocó la filtración de datos personales y dejó una de las mayores brechas de seguridad en la historia del país. El episodio quedó bajo la lupa por un detalle llamativo en donde la contraseña que habría protegido el acceso era "123456", la combinación más simple y conocida del mundo.

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Así lo afirmó, en una entrevista con el diario local Politiken, el supuesto hacker que accedió a la base. Según contó, probó esa clave como credencial de una empresa privada que tenía autorización para consultar el registro, y funcionó. El CPR es una base clave para la administración pública, ya que usa un número único de diez dígitos para identificar a los residentes en trámites con organismos públicos, bancos y centros de salud. Entre los datos filtrados figuran nombres completos y direcciones.

El alcance es mayor de lo que sugiere el tamaño del país. Aunque Dinamarca tiene unos seis millones de habitantes, el registro contiene información de aproximadamente 11 millones de personas, incluidas aquellas que fallecieron o se mudaron al extranjero. Las autoridades detectaron actividad anómala el 2 de octubre y luego determinaron que durante septiembre ya se habían realizado consultas no autorizadas.

Según informó Europa Press, el Gobierno danés atribuyó en primera instancia el incidente al uso indebido del acceso que tenía la empresa privada. Las autoridades bloquearon el acceso de esa compañía al sistema y abrieron una investigación. La ministra de Digitalización, Kristina Egelund, calificó el episodio como "extremadamente grave", ordenó una revisión exhaustiva de la seguridad del sistema y pidió a la población mantenerse alerta ante llamadas y correos electrónicos sospechosos.

Cuáles son las contraseñas más fáciles para los hackers

Según la séptima edición del informe de NordPass, basado en datos expuestos durante ciberataques en 44 países, "123456" encabeza el ranking de las contraseñas más usadas, con más de 21,6 millones de personas que la eligen en todo el mundo. Le siguen "admin", "12345678", "123456789", "12345", "password", "Aa123456", "1234567890", "Pass@123" y "admin123". Todas se pueden descifrar en menos de un segundo.

El resto de la lista de las 20 más comunes incluye "1234567", "123123", "111111", "12345678910", "P@ssw0rd", "Password", "Aa@123456", "admintelecom", "Admin@123" y "112233". El informe también reveló pocas diferencias entre generaciones. La generación Z incluye en su top 10 claves como "skibidi" y "assword", mientras que entre los baby boomers aparecen nombres de mujer como "maria" y "monica".

El 46% de las personas prefiere una clave fácil de recordar antes que una segura, y alrededor del 68% reconoce repetir la misma contraseña en varias cuentas. Esos hábitos habilitan ataques como la fuerza bruta, el password spraying, que prueba una sola clave común en muchísimas cuentas para evitar bloqueos, el credential stuffing, que reutiliza credenciales robadas en filtraciones previas, y los ataques de diccionario, que prueban listas de palabras y números habituales.

Para protegerse, los especialistas recomiendan evitar las claves más comunes, no repetirlas entre cuentas, activar la autenticación multifactor y usar frases de contraseña, es decir, cuatro o más palabras aleatorias y sin relación entre sí. También sugieren un gestor de contraseñas. Una clave fuerte debería tener al menos 16 caracteres, ser única y no tener ningún significado personal.

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