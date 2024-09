Se confirmó la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Son familia, pero..."

Durante su visita al programa Team Ubfal, Ana Rosenfeld contó su diálogo con Wanda Nara durante los Martín Fierro 2024: "Yo fui con ella al hotel ese día. Me pidió que la lleve, le consulté '¿Viene Mauro?' y me dijo que iba con su hijo ". Esto comenzó por generar ruido en ella y por eso rápidamente buscó justificar la decisión de la mediática.

"Llevarlo al Martín Fierro es un mensaje contradictorio. Ir con él no solo desvirtuaba la idea de estar separados. Uno lleva a un acompañante que, en ese momento, tiene que ver más con vos a nivel personal. Si no es tu pareja, no la llevás", explicó la abogada. Así, se mostró del lado de la próxima conductora de Bake Off Famosos.

Bake off famosos Wanda Nara regresó a Argentina para conducir Bake Off Famosos y el jurado tendrá a Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. Redes sociales

Luego, con respecto a las recientes imágenes que aparecieron de ellos juntos, Rosenfeld señaló: "Que la acompañe está bien, ellos son familia y Wanda lo repitió en muchísimas oportunidades. Están separados, no divorciados. Él vino a la Argentina a ver a sus hijas y, claro, viven en el mismo techo". Con estas palabras, remarcó que se terminó el romance entre el matrimonio.

Para finalizar, reveló cómo fue su situación durante la visita: "Estuvieron en habitaciones separadas, pero en Buenos Aires. Yo estuve viendo que dicen que salieron a almorzar juntos, ¡y por supuesto que lo van a hacer! Aunque, por el momento, no hay una reconciliación". De esta manera, dejó abierta la posibilidad para un reencuentro amoroso entre ambos.

Embed - Ana Rosenfeld: "Reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no hay"

