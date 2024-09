Wanda Nara confirmó la actualidad de su vida amorosa y sorprendió: "La etapa de..."

Su publicación llegó con la siguiente frase: "La etapa de estar sola, ir al gym, comer sano, dormir tus 8 horas, tener hábitos sanos, invertir tiempo en ti y no tener que darle explicaciones a nadie recomiendo no saltársela, girl". Con este post, evidenció que no tiene pareja y que vivió un vínculo muy tóxico con el futbolista de Galatasaray.

Wanda Nara indirecta Mauro Icardi La polémica publicación de Wanda Nara contra Mauro Icardi. Captura Instagram

Por otro lado, en las últimas horas se reveló que Mauro Icardi está en Buenos Aires mientras se recupera de una lesión, y la llegada del delantero Victor Osimhen al club turco siembra dudas sobre su futuro allí. Así, los rumores comenzaron a ubicarlo en Newell's Old Boys o River Plate para diciembre/enero y podría tratarse de un intento por recuperar a Wanda Nara.

Wanda Nara a los besos en el escenario con los músicos Ca7riel & Paco Amoroso

La empresaria Wanda Nara se presentó en el Movistar Arena junto a los músicos Ca7riel & Paco Amoroso y, si bien no fue la única invitada especial, también estuvo Lali Espósito, ella terminó el show a los besos.