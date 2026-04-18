Se separó una reconocida modelo tras 14 años de relación: "Es muy reciente..."

Magui Bravi sorprendió al revelar que su relación con Octavio Cattaneo llegó a su fin después de haber compartido casi 15 años juntos. Además del amor, también son papás de Galileo, que tiene poco más de dos años.
La actriz y bailarina deslizó la noticia de la separación de su marido, con quien comparten un hijo, en el medio de una entrevista.
Magui Bravi sorprendió al revelar que su relación con Octavio Cattaneo llegó a su fin después de haber compartido casi 15 años juntos. Además del amor, también son papás de Galileo, que tiene poco más de dos años.
La confirmación de la triste noticia se dio en un contexto impensado: durante una entrevista en un ciclo gastronómico en Puerto Madero, a pocos metros del Puente de la Mujer. En medio de un clima relajado, una pregunta del conductor de Pisco.tv dejó al descubierto una situación personal que hasta ese momento no había trascendido.
“¿Tu marido qué dice de todo esto?”, consultó el periodista sin conocer el trasfondo. La reacción de la bailarina fue inmediata: incómoda y con la mirada hacia abajo, respondió con una frase que encendió las alarmas. “Mi marido... no está, no estaría más”, expresó, evidenciando que atravesaba un momento personal delicado.
La escena se volvió aún más tensa cuando, desde detrás de cámara, alguien pidió interrumpir la grabación al advertir lo que estaba ocurriendo: “Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó”. Entre sonrisas nerviosas y cierta incomodidad, la artista terminó de confirmar la ruptura: “Me separé. No pasa nada igual”. Ella, algo cabizbaja y con cierta angustia, dijo que "era muy reciente".
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