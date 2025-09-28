Magui Bravi protagoniza Desde Adentro, la nueva película de terror argentina que llega a los cines El filme fue distinguido con el premio Best Thriller en un reconocido festival y promete ser una novedad en las salas de todo el país. Nicolás Ferreira









Magui Bravi protagoniza Desde Adentro, la nueva película de terror argentina. 0KM Prensa

La película Desde Adentro (From Within) llega a todos los cines de Argentina este próximo jueves 2 de octubre y promete sorprender a más de un espectador, ya que se trata de una producción de terror nacional protagonizada por la actriz Magui Bravi, quien obtuvo múltiples distinciones por su rol en este filme.

Dirigida por Matías Xavier Rispau y escrita por Nicanor Loreti, Desde Adentro trata sobre Sofía (Magui Bravi), una corredora olímpica que debe dejar la actividad profesional luego de sufrir una dura lesión. Según indica la propia sinopsis, ella acepta trabajar como mula para un cártel de drogas con el fin de pagar la operación de su pierna, aunque es emboscada por policías corruptos y descubre que lo que lleva dentro no es de este mundo.

Esto último será el foco central del filme, ya que siembran mucho misterio alrededor del verdadero villano y resulta en un gore extremo a la hora de su presentación oficial. Y Sofía, lejos de ser una delincuente experimentada, debe ser salvada y allí es cuando aparece Doc (Matías Desiderio), su amante y responsable de meterla en el mundo de las drogas.

Desde Adentro poster Magui Bravi La ciencia ficción predomina en Desde Adentro. 0KM Prensa

Además, la productora buscó que sea una película internacional y por eso es hablada en inglés y en español, para así conseguir una mejor exposición en los diferentes mercados del mundo. Y esto dio resultado, ya que tuvo su estreno mundial en Alemania durante el Obscura Film Festival, se llevó el premio a Best Thriller en el Etreum Film Festival y la protagonista fue reconocida como Mejor Actriz en el Kyoto Cinematica Film Festival.

Junto con Magui Bravi y Matías Desiderio, el elenco de la película de 80 minutos de duración está compuesto por Alejandro Fiore, Germán Baudino, Emilia Mazer, Frankie Jaime e Inés Palombo. Así, combina varias caras conocidas por la audiencia nacional para entregar una producción de terror argentina con todas las letras, aunque con una evidencia notoria de que no contaron con los mejores efectos visuales necesarios para la ciencia ficción. Embed - "Desde Adentro" (2025) - Trailer