Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

El actor estadounidense habló nuevamente sobre Comando Especial 3 y llenó de expectativa a los seguidores de esas películas.

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Captura YouTube

El actor estadounidense Channing Tatum ilusionó a los fans con la posibilidad de que se filme la película 23 Jump Street y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales, ya que la "nueva" franquicia de Comando Especial lanzó su último filme en 2014.

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.
En diálogo con el portal de noticias estadounidense Variety, Tatum fue consultado por la posibilidad de hacer 23 Jump Street y explicó: "Sinceramente, es el mejor guion que he leído para mí y Jonah. Me preguntan más sobre Comando Especial 3 que sobre cualquier otra película que haya hecho". Con estas palabras, adelantó que ya tiene en sus manos un borrador para la tercera entrega.

Pero, rápidamente dejó en claro que hay muchos problemas para que llegue a buen puerto: "No creo que llegue a concretarse. El problema son los gastos generales. Costaría tanto como el presupuesto real de la película, o incluso más, debido a todos los productores involucrados. Es demasiado excesivo. Se cae cada vez". Vinculado a esto último, agregó que tanto Jonah Hill como los directores y él acordaron bajar sus honorarios.

Jonah Hill y Channing Tatum Jump Street Comando especial
Jonah Hill y Channing Tatum fueron los protagonistas de 21 y 22 Jump Street.

Jonah Hill y Channing Tatum fueron los protagonistas de 21 y 22 Jump Street.

Para finalizar, el actor expuso la verdadera razón detrás de la eterna demora: "El precio que cobra Neal (H. Moritz) por una producción es altísimo. Y, siendo sinceros, eso es lo que la está arruinando". De esta manera, evidenció que el mayor problema económico está vinculado al productor de las primeras dos películas.

