Esta película de terror psicológico llegó a lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Esta película recién estrenada en la plataforma de streaming está generando gran repercusión entre todas las series y filmes disponibles.

en octubre de este año se estrenó una película estadounidense que promete poner los pelos de punta y mantener a los espectadores al borde del asiento

Entre la amplia oferta de géneros que Netflix ofrece a sus suscriptores, el terror se mantiene como uno de los favoritos. Justamente, en octubre de este año se estrenó una película estadounidense que promete poner los pelos de punta y mantener a los espectadores al borde del asiento. Su historia intensa y escalofriante ha captado rápidamente la atención del público.

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
Alucinaciones se perfila como uno de los estrenos con más reproducciones de 2025. La película logró posicionarse entre las más vistas del ranking de Netflix, generando conversación y expectativa entre los fanáticos del género. La combinación de suspenso y elementos psicológicos contribuye a que se destaque dentro de la plataforma.

Protagonizada por Topher Grace, escrita por Adam Alleca y dirigida por Dennis Iliadis, la película ofrece una experiencia que sumerge al espectador en la mente de su protagonista. La trama sigue a un hombre con problemas mentales que se muda a una casa heredada y construye su propio mundo de alucinaciones, logrando atrapar a la audiencia y permitir que por unos instantes se desconecte de la rutina y los problemas diarios.

Alucinaciones
Sinopsis de Alucinaciones, la película de terror psicológico que llegó a Netflix

La película de terror psicológico Alucinaciones, conocida también como Delirium o A Current Flow, sumerge al espectador en un mundo de paranoia y duda constante. La historia sigue a Tom, interpretado por Topher Grace, un joven que recientemente salió de una institución psiquiátrica tras atravesar un colapso mental. Para recuperar su libertad, debe cumplir un estricto período de prueba: permanecer bajo arresto domiciliario durante treinta días en la única propiedad que conserva.

El hogar de Tom es una mansión heredada de sus padres, quienes fallecieron en circunstancias trágicas que sugieren un suicidio. Bajo un régimen de medicación antipsicótica y la supervisión constante de una oficial de libertad condicional, intenta readaptarse a la vida cotidiana. Sin embargo, la casa comienza a mostrar eventos extraños que lo hacen cuestionar su cordura, desde ruidos inexplicables y sombras en los pasillos hasta apariciones inquietantes que podrían ser producto de su mente o evidencia de que el lugar está realmente embrujado.

Alucinaciones
El terror de Alucinaciones surge del conflicto interno del protagonista, desarrollándose casi en su totalidad dentro de las paredes de la mansión. La narrativa busca que el espectador, al igual que Tom, no pueda discernir entre lo que es real y lo que forma parte de sus proyecciones mentales. La película ofrece un viaje claustrofóbico y ansioso, mostrando la lucha del personaje por sobrevivir al mes de confinamiento sin sucumbir a la paranoia.

A medida que las visiones se intensifican, se introduce un misterio que pone a prueba la percepción del público. Tom debe enfrentar sus propios demonios mentales y la posibilidad de que la historia de la casa y la muerte de sus padres oculten un secreto oscuro. Alucinaciones se presenta como un thriller psicológico que combina terror y suspenso, manteniendo a la audiencia al borde del asiento mientras la línea entre realidad y alucinación se desdibuja.

Tráiler de Alucinaciones

Embed - DELIRIUM Official Trailer (2018) Topher Grace Movie HD

Reparto de Alucinaciones

  • Topher Grace (Tom Walker)
  • Braden Fitzgerald (joven Tom Walker)
  • Patricia Clarkson (Brody)
  • Callan Mulvey (Alex Walker)
  • Cody Sullivan (joven Alex Walker)
  • Génesis Rodríguez (Lynn)
  • Robin Thomas (Efren Walker)
  • Marty Eli Schwartz (Frank)
