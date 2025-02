Uno por uno: cómo deberían ser los personajes de Mortal Kombat en la vida real según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial compartió un video acompañado del siguiente texto: "¿Listo para sentir el hormigueo de tu columna?", y sigue: "¡Vamos a hacer un viaje de vuelta a los gloriosos 90 cuando los gabinetes de arcade gobernaban el mundo del juego!".

Por otro lado, agrega: "En este carrete, he traído a los más emblemáticos de Mortal Kombat 1 y 2 guerreros al mundo real usando la magia de Midjourney AI. Desde Escorpión con su kunai mortal a Sub-Zero con su congelación glacial, cada personaje ha sido recreado con un realismo increíble".

Y cierra: "¡Imagina enfrentarte a Liu Kang mientras brinda por ti vivo, o sentir la ira de la furia divina de Raiden! ¿Qué fatality te gustaría ver que cobrara vida? (¡Probablemente mejor no!)".

Embed - Giuseppe Arcuri on Instagram: "Ready to feel your spine tingle? Let's take a trip back to the glorious 90s when arcade cabinets ruled the gaming world! In this reel, I've brought the most iconic Mortal Kombat 1 and 2 warriors into the real world using the magic of Midjourney AI. From Scorpion with his deadly kunai to Sub-Zero with his glacial freeze, every character has been recreated with incredible realism. Imagine facing off against Liu Kang as he toasts you alive, or feeling the wrath of Raiden's divine fury! What do you think of these new versions of your favorite fighters? Which Fatality would you want to see brought to life? (Probably best not!) And who do you think would win in a tournament between all these warriors?