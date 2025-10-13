IR A
IR A

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

La plataforma recibió una sorpresiva modificación a días de informarse un aumento muy importante en el precio.

Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.

Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.

Apple TV
Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.
Te puede interesar:

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

A través de sus redes sociales, la empresa tecnológica multinacional buscó realizar un cambio en su plataforma de streaming en silencio, aunque la noticia no tardó en destacarse y fue viral. En este sentido, decidió dejar Apple TV+ en el pasado y volvió a llamarse Apple TV, algo que significa que pasará a llamarse como el receptor digital multimedia, es decir competencia directa del Amazon Fire TV y del Chromecast, entre otros.

Luego, la propia aplicación de series y películas describió esto como "una nueva identidad vibrante". Hasta el momento, lo único cierto es que esta renovación llegó con un considerable aumento de precio de u$s9,99 a u$s12,99 al mes, algo que fue justificado por el amplio catálogo exclusivo que ofrecen.

Apple TV+ cambio logo
El cambio del streaming es únicamente estético.

El cambio del streaming es únicamente estético.

El anuncio fue evidenciado con la publicación en su canal de YouTube del tráiler de F1: The Movie, película que llegará a su streaming el 12 de diciembre y que tuvo en el título del video a la novedad. Al observar las anteriores publicaciones, en todas está escrito Apple TV+ y hasta el logo es distinto al final de los mismos.

Embed - F1® The Movie — Streaming Date Announcement | Apple TV

El refugio atómico es un éxito del streaming en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

La serie El refugio atómico se convirtió en un éxito absoluto en el streaming de Netflix, lo que provocó que los fanáticos se expresen en las redes sociales de la plataforma para pedir por su segunda temporada y esto ha generado mucha expectativa.

El refugio atómico Pau Simón Joaquín Furriel
El refugio atómico se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.

El refugio atómico se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Netflix va en búsqueda de los derechos de la UEFA Champions League.

Netflix prepara una jugosa oferta para transmitir la UEFA Champions League en vivo

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

Se puede mirar en vivo entre el 6 y 10 de octubre por YouTube.
play

Nuevo streaming del Conicet: lograron extraer la parte del pie de un dinosaurio

Taylor Swift volvió a romper récords con su música: ahora con The Life of a Showgirl.

Taylor Swift rompió un récord mundial con The Life of a Showgirl: de qué se trata

La primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton

últimas noticias

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue utilizado y negó haber participado del crimen

Triple femicidio de Florencio Varela: Sotacuro sostuvo que fue "utilizado" y negó haber participado del crimen

Hace 16 minutos
play
Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre.

Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio

Hace 54 minutos
La víctima es Lautaro Godoy y su sobrina, de 2 meses. También hay 3 personas heridas

Tragedia en la ruta: murieron dos hinchas de Gimnasia de Mendoza que volvían de celebrar el ascenso

Hace 54 minutos
El consumo de carne volvió a crecer en agosto tras un año en baja

El consumo de carne volvió a crecer en agosto, en medio de un año en baja

Hace 59 minutos
play

Revés para el Gobierno: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas tras el escándalo por José Luis Espert

Hace 1 hora