Apple TV cambia el streaming para siempre tras un sorpresivo anuncio La plataforma recibió una sorpresiva modificación a días de informarse un aumento muy importante en el precio.







Apple TV decidió cambiar su streaming para siempre. Apple TV

La empresa tecnológica multinacional Apple confirmó una nueva modificación en su plataforma de streaming, la cual sorprendió a los millones de fans de sus series y películas y parece ser algo exclusivamente para cambiar su imagen luego de un fallido intento por diferenciar sus productos.

A través de sus redes sociales, la empresa tecnológica multinacional buscó realizar un cambio en su plataforma de streaming en silencio, aunque la noticia no tardó en destacarse y fue viral. En este sentido, decidió dejar Apple TV+ en el pasado y volvió a llamarse Apple TV, algo que significa que pasará a llamarse como el receptor digital multimedia, es decir competencia directa del Amazon Fire TV y del Chromecast, entre otros.

Luego, la propia aplicación de series y películas describió esto como "una nueva identidad vibrante". Hasta el momento, lo único cierto es que esta renovación llegó con un considerable aumento de precio de u$s9,99 a u$s12,99 al mes, algo que fue justificado por el amplio catálogo exclusivo que ofrecen.

Apple TV+ cambio logo El cambio del streaming es únicamente estético. Apple

El anuncio fue evidenciado con la publicación en su canal de YouTube del tráiler de F1: The Movie, película que llegará a su streaming el 12 de diciembre y que tuvo en el título del video a la novedad. Al observar las anteriores publicaciones, en todas está escrito Apple TV+ y hasta el logo es distinto al final de los mismos.