Santiago del Moro se impuso en una fuerte discusión en Gran Hermano: "No jueguen con esas cosas"

Una noche con un clima muy espeso expuso un límite inesperado dentro de la casa. Todos los detalles.

Gran Hermano Generación Dorada vivió uno de los momentos más tensos de la temporada cuando Santiago del Moro intervino en una discusión que dejó expuestas fuertes declaraciones entre los participantes. El conductor reaccionó durante la cena de nominados después de un cruce entre Cinzia y Emanuel , donde aparecieron acusaciones relacionadas con cuestiones sensibles de la vida personal y problemáticas sociales.

El conflicto comenzó cuando Cinzia cuestionó ciertas actitudes de Emanuel dentro de la convivencia y lo vinculó con comportamientos que ella interpretó como machistas . La respuesta del participante fue inmediata y cargada de emoción: “ A mí me dolió porque ella sabe mi historia que yo tengo en mi casa, yo la conté públicamente y abrí el corazón hacia ellas, y me tildó de machista ella, justamente ”. Con esa frase, Emanuel dejó claro que sintió que una parte íntima de su historia había sido puesta en discusión dentro del juego.

La tensión aumentó cuando Emanuel continuó explicando por qué la acusación lo había afectado. “ Vos sos mala leche, Cinzia, porque jugaste con algo que la gente sufre en la casa. En mi casa mi mamá se fue por machismo y vos jugaste con eso ”, expresó el participante. Sus palabras marcaron un cambio en el tono de la discusión, porque dejó de ser solamente una pelea estratégica del reality y pasó a involucrar una experiencia familiar que él consideró dolorosa.

Frente a ese escenario, Santiago del Moro decidió intervenir para frenar la escalada del enfrentamiento. El conductor les habló directamente a todos los jugadores y afirmó: “ Ema, esperá, esto va para todos. Ya se los dije la otra vez. No busquen temas grandes para el juego ”. Su mensaje apuntó a separar los conflictos propios de la competencia de aquellos temas que requieren otro tratamiento dentro de la convivencia.

Del Moro profundizó su postura y remarcó la importancia de no utilizar problemáticas delicadas como herramientas de estrategia. “ Pasan cosas serias en la vida y pasan cosas serias en esa casa y se dicen muchas cosas que son cancelables ”, sostuvo el conductor. Luego, agregó: “ No jueguen con ciertas cartas, si tienen algún tipo de problema con algún tema muy delicado lo hablan, pero no lo usen como estrategia para carpetear algo ”.

Los participantes de Gran Hermano, ante una nueva gala de eliminación tras la difícil y polémica semana 17 del reality.

El conductor también mencionó específicamente las temáticas que habían aparecido en la discusión y pidió responsabilidad a los participantes. “El machismo, la xenofobia, son temas muy grandes como para tomarlos a la ligera”, expresó Del Moro durante su intervención. Sus declaraciones buscaron establecer un límite dentro del programa y evitar que cuestiones sociales profundas quedaran reducidas a una táctica de eliminación o enfrentamiento.

La escena terminó dejando un fuerte impacto dentro de la casa, con un silencio posterior a las palabras del conductor. El episodio mostró cómo los enfrentamientos de Gran Hermano pueden superar la estrategia y convertirse en discusiones atravesadas por historias personales, emociones y experiencias previas de los participantes.

Quiénes fueron los dos participantes que salieron de la placa de nominados de Gran Hermano

La placa definitiva de nominados de Gran Hermano Generación Dorada quedó definida el jueves, luego de los movimientos del líder semanal. Matías Hanssen utilizó su beneficio para sacar de riesgo a Nenu López, quien dejó de formar parte de la zona de eliminación. La decisión modificó la votación y dejó una nueva lista de jugadores en peligro.

Los participantes que quedaron finalmente en la placa de nominados de la semana 17 fueron:

Solange Abraham

Titi Tcherkaski

“Campanita” Pereira

Cinzia Francischiello

Manuel Ibero

La placa de los nominadas de la semana 17.

La salida de Nenu López de la placa cambió el panorama de la gala y dejó a los restantes jugadores enfrentados a una definición marcada por estrategias, conflictos y fuertes cruces dentro de la casa.