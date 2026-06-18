Gran Hermano dio un áspero discurso contra los participantes: "No hay preferencias" El nerviosismo crece dentro de la casa y una nueva definición podría cambiar por completo el rumbo de la competencia. Agregar C5N en









El tenso momento en el que el Big habló ante todos los participantes. captura de Telefe

Gran Hermano Generación Dorada vivió un momento de máxima tensión dentro de la casa más famosa del país luego de que la voz del Big realizara una dura advertencia contra varios participantes que habían puesto en duda su neutralidad y sus decisiones dentro del reality de Telefe. El episodio ocurrió antes de conocerse la nueva placa de nominados y generó un fuerte impacto entre los jugadores, que quedaron en silencio tras escuchar el mensaje.

El conductor invisible del juego aseguró que había registrado conversaciones donde algunos integrantes de Gran Hermano planteaban sospechas sobre supuestos beneficios hacia determinados competidores. “En esta competencia no hay preferencias. En todo caso, hay mejores y peores jugadores. Y el supremo es el que decide”, fue una de las frases centrales del comunicado.

"No pongan en duda mi honestidad. Generar este tipo de sospechas constituye una grave falta en especial si algunas de las personas que las alientan estuvieron recientemente afuera de la casa y especulan con toda liviandad sobre alguna de mis decisiones que son secretas para ustedes, pero no para el público", pronunció.

El Big sostuvo que no permitiría cuestionamientos sobre su transparencia y explicó que las decisiones que toma forman parte de la dinámica del programa. “No juego, ni ayudo a nadie”, fue otro de los conceptos destacados del mensaje, en el que también recordó que los participantes son observados permanentemente. "Espero no volver a escuchar críticas sobre mi honestidad o, de lo contrario, para algunos, el juego terminará antes de tiempo", advirtió para finalizar.

"No voy a permitir que cuestionen mi neutralidad. Que les quede claro esto, yo no juego, ni ayudo a nadie. Siempre es el público el que elige y lo hace en base a lo que ustedes mismos hacen en la casa y será casualmente el público el que determinará finalmente el jugador que apague la luz", agregó.

La advertencia apuntó especialmente contra Yipio, Manuel, Titi, Juani Car, Emanuel y Nigro, quienes habían expresado dudas sobre algunas situaciones del juego. "Yipio, varias veces escuché manifestar tus dudas, lo mismo le digo a Manuel, a Titi, Juani Car, Emanuel y Nigro, quienes en más de una ocasión expusieron su desconfianza", precisó. Quiénes quedaron nominados en la semana 17 de Gran Hermano La semana 17 de Gran Hermano Generación Dorada quedó marcada por la polémica previa a la conformación de la placa, después del fuerte intercambio entre la producción y los participantes. La nominación llegó luego de una jornada donde las sospechas internas y las estrategias volvieron a ocupar el centro de la escena dentro de la casa. Los jugadores nominados quedaron en el foco del público, que nuevamente tendrá la decisión final sobre la continuidad en el programa. Tal como recordó el propio Gran Hermano, “el supremo” dentro del juego es la audiencia, ya que son los televidentes quienes definen quién continúa y quién debe abandonar la competencia. Los participantes que quedaron nominados en la semana 17 de Gran Hermano fueron: Leandro Nigro

Gisela “Yipio” Pintos

Manuel Ibero

Emanuel Di Gioia

Juani Car (Juan Ignacio Caruso)

Catalina “Titi” Tcherkaski La placa con los nominados en la gala de la semana 17. Gran Hermano