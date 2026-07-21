22 de julio de 2026 Inicio
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Una prestigiosa entidad eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026 y se diferenció de la FIFA

La IFFHS destacó el rendimiento del capitán argentino durante la Copa del Mundo y no coincidió con la decisión del máximo organismo, que premió al español Rodri.

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Lio Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por la IFFHS.

Lio Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por la IFFHS.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió a Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026 y marcó diferencias con la FIFA, que tras la final entre Argentina y España entregó el premio al español Rodri por su desempeño durante el certamen.

Lionel Messi en el Inter Miami.
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La organización, dedicada al análisis estadístico y a la elaboración de rankings históricos del fútbol, sostuvo que el capitán de la Selección argentina fue el futbolista más determinante del torneo. En ese sentido, calificó su elección como un "veredicto inequívoco" sobre el rendimiento mostrado en la competencia.

A sus 39 años, Messi disputó los ocho partidos de la Albiceleste, convirtió ocho goles y aportó cuatro asistencias, además de firmar un promedio de 8,33 de calificación. Su producción ofensiva lo ubicó por delante de otras figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland.

La IFFHS calificó a Lionel Messi con 8,33 y lo eligió como el mejor jugador del Mundial 2026.

La IFFHS calificó a Lionel Messi con 8,33 y lo eligió como el mejor jugador del Mundial 2026.

El rosarino fue la principal figura del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzó la final del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, Argentina cayó por 1-0 frente a España y no pudo defender el título conseguido en Qatar 2022.

La decisión de la IFFHS contrastó con la adoptada por la FIFA, que distinguió a Rodri como el mejor jugador del campeonato tras la consagración española. Además, el organismo incluyó a Messi en el equipo ideal del Mundial junto a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la delantera.

Cuándo volverá Messi a jugar con el Inter Miami

Lionel Messi y Rodrigo De Paul disfrutarán de unos días de descanso antes de reincorporarse al Inter Miami, que este miércoles volverá a competir en la MLS tras el receso por el Mundial 2026. El entrenador Guillermo Hoyos confirmó que ambos tendrán vacaciones y evitó fijar una fecha para el regreso.

"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", explicó el técnico argentino en la conferencia de prensa previa al entrenamiento. Además, sostuvo que los futbolistas volverán al club cuando consideren que están preparados para hacerlo.

Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el Inter Miami.

Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el Inter Miami.

Hoyos también elogió la actuación de la Selección argentina durante la Copa del Mundo y destacó el nivel que mostró Messi a sus 39 años. "Fue extraordinario todo lo que consiguió esta Selección. Lo que hizo fue extraordinario. Que tenga esa gran capacidad es increíble. Su magia traspasa las edades", afirmó.

Tras la derrota frente a España en la final, Messi viajó este martes a Rosario en un avión privado para reunirse con su familia. Aunque fue convocado para disputar el All-Star Game entre las figuras de la MLS y la Liga MX, previsto para el 29 de julio, todavía no está confirmada su participación.

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