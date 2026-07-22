Atacaron a tiros a un micro que transportaba hinchas de Tigre en Uruguay: hay al menos un herido de bala La Policía de Montevideo confirmó al menos un hincha argentino herido de arma de fuego en la Ruta 1 luego del partido por la Copa Sudamericana, en el que Tigre se impuso 3-0 frente a Nacional. Por Agregar C5N en









El micro fue atacado a balazos por desconocidos.

Un grupo de desconocidos atacó a balazos este martes por la noche a la caravana de micros que trasladaba a más de dos mil hinchas de Tigre sobre la Ruta 1 y Avenida Cibils, en Uruguay, minutos después de que el equipo argentino derrotara 3-0 a Nacional por la Copa Sudamericana.

El atentado ocurrió cuando unos 15 ómnibus con la parcialidad visitante emprendieron el viaje de retorno con destino a Colonia. Durante el trayecto, ráfagas de disparos impactaron contra los vehículos, rompieron cristales y provocaron pánico entre los pasajeros.

Las fuerzas de seguridad uruguayas confirmaron que al menos un simpatizante sufrió una herida de bala en el brazo. La víctima recibió atención médica en el lugar y su traslado posterior al "Hospital del Cerro" para una asistencia de mayor complejidad.

Los testimonios de los ocupantes señalaron que en el lugar se escucharon múltiples detonaciones y ruidos de metralleta. Frente a la gravedad de la agresión, la unidad afectada debió detener su marcha en plena arteria vial.

#Tigre Podría haber sido una tragedia @CONMEBOL. VERGÜENZA. Responsabilidad de la policía local. Gente que está en los micros me confirma que "los liberaron" al salir del estadio y quedaron a merced. Hay heridos, no de gravedad, pero dos personas tuvieron que ser trasladadas. pic.twitter.com/z6hTcUJXyj — Luciano García (@garcialuciano27) July 22, 2026 Efectivos policiales y ambulancias desplegaron un operativo de emergencia en la zona del incidente para brindar contención a los afectados. Posteriormente, las autoridades montaron un dispositivo de custodia con el objetivo de escoltar al resto de la comitiva en su camino hacia la frontera.