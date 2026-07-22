22 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Atacaron a tiros a un micro que transportaba hinchas de Tigre en Uruguay: hay al menos un herido de bala

La Policía de Montevideo confirmó al menos un hincha argentino herido de arma de fuego en la Ruta 1 luego del partido por la Copa Sudamericana, en el que Tigre se impuso 3-0 frente a Nacional.

Por
El micro fue atacado a balazos por desconocidos.

El micro fue atacado a balazos por desconocidos.

Un grupo de desconocidos atacó a balazos este martes por la noche a la caravana de micros que trasladaba a más de dos mil hinchas de Tigre sobre la Ruta 1 y Avenida Cibils, en Uruguay, minutos después de que el equipo argentino derrotara 3-0 a Nacional por la Copa Sudamericana.

La pareja fue rescatada tras un operativo conjunto entre Vialidad Provincial, el Ministerio de Seguridad y Gendarmería.
Te puede interesar:

Milagroso rescate en Santa Cruz: una pareja sobrevivió 40 horas atrapada en la nieve con -22ºC

El atentado ocurrió cuando unos 15 ómnibus con la parcialidad visitante emprendieron el viaje de retorno con destino a Colonia. Durante el trayecto, ráfagas de disparos impactaron contra los vehículos, rompieron cristales y provocaron pánico entre los pasajeros.

Las fuerzas de seguridad uruguayas confirmaron que al menos un simpatizante sufrió una herida de bala en el brazo. La víctima recibió atención médica en el lugar y su traslado posterior al "Hospital del Cerro" para una asistencia de mayor complejidad.

Los testimonios de los ocupantes señalaron que en el lugar se escucharon múltiples detonaciones y ruidos de metralleta. Frente a la gravedad de la agresión, la unidad afectada debió detener su marcha en plena arteria vial.

Efectivos policiales y ambulancias desplegaron un operativo de emergencia en la zona del incidente para brindar contención a los afectados. Posteriormente, las autoridades montaron un dispositivo de custodia con el objetivo de escoltar al resto de la comitiva en su camino hacia la frontera.

La Policía local mantiene una investigación abierta para identificar a los autores de la agresión. En tanto, dirigentes y acompañantes de la delegación argentina manifestaron su preocupación y exigieron garantías de seguridad para los próximos traslados internacionales.

Noticias relacionadas

Cris Morena junto a su hijo, Tomás Yankelevich, y su nieta, Mila. 

El capitán del barco que causó la muerte de Mila Yankelevich se declaró culpable y evitó el juicio

El hecho ocurrió en Neuquen.

Quién era el joven que murió decapitado por la explosión de un mortero en los festejos del Mundial 2026

Arturo Pérez-Reverte.

"Cierta detestable sociedad argentina": el escritor español Arturo Pérez-Reverte se sumó a la ola de críticas contra la Selección

Al momento del incendio, la vivienda se encontraba deshabitada. 

Video: se incendió la famosa Casa de Dragon Ball Z de Mar del Plata

La violencia digital se multiplicó por 14 en relación a Qatar 2022 (imagen creada con IA).

¿Viralidad o manipulación?: quién estuvo detrás de la brutal campaña antiargentina en redes durante el Mundial

El acusado se encontraba refugiado en la casa de un sobrino.

Se conocieron los detalles del caso del hombre acusado de ser "el mayor pedófilo" de San Martín

Rating Cero

Dolor en el mundo de la música y el cine.

Murió el músico que interpretó uno de los temas más famosos de la historia del cine

Marcos Giles hizo un chiste intimó y fue criticado.

Marcos Giles hizo un comentario íntimo sobre Ángela Torres y en las redes lo fulminaron: "No se cansa de faltarle el respeto"

Samuel L. Jackson realizó una publicación contra Argentina y trató al país de racista. 

"Payaso": las respuestas de los famosos argentinos a Samuel L. Jackson, tras sus acusaciones contra el país

La mamá de Wanda Nara se cansó de las versiones y salió a hablar.

Nora Colosimo, harta de las especulaciones, reveló detalles del robo en la casa de Wanda Nara

El video que preocupó a los fans de Jazmín Salinas.

El dramático momento que vivió Jazmín "La Cuerpo" en un reality español: convulsionó en vivo

La actriz cruzó al actor Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina.

Bárbara Lombardo cruzó fuerte a Samuel L. Jackson: "Informate antes de opinar"

últimas noticias

El micro fue atacado a balazos por desconocidos.

Atacaron a tiros a un micro que transportaba hinchas de Tigre en Uruguay: hay al menos un herido de bala

Hace 2 horas
Lio Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por la IFFHS.

Una prestigiosa entidad eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026 y se diferenció de la FIFA

Hace 2 horas
Dolor en el mundo de la música y el cine.

Murió el músico que interpretó uno de los temas más famosos de la historia del cine

Hace 2 horas
Marcos Giles hizo un chiste intimó y fue criticado.

Marcos Giles hizo un comentario íntimo sobre Ángela Torres y en las redes lo fulminaron: "No se cansa de faltarle el respeto"

Hace 2 horas
Samuel L. Jackson realizó una publicación contra Argentina y trató al país de racista. 

"Payaso": las respuestas de los famosos argentinos a Samuel L. Jackson, tras sus acusaciones contra el país

Hace 3 horas