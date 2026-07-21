Murió el músico que interpretó uno de los temas más famosos de la historia del cine Con un talento que marcó a generaciones con una particular melodía que trascendió la pantalla grande, se convirtió en una referencia de la música internacional. Falleció a los 94 años. Agregar C5N en









Dolor en el mundo de la música y el cine. Redes sociales

El saxofonista estadounidense Plas Johnson, reconocido por interpretar el inolvidable solo de saxo de The Pink Panther Theme, la emblemática música de La Pantera Rosa, murió a los 94 años en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por la emisora KKJZ, un medio de su ciudad natal y familiares del artista.

Johnson falleció el 15 de julio en el barrio de Granada Hills, apenas seis días antes de cumplir 95 años. Su nombre quedó para siempre asociado a la composición creada por Henry Mancini para La Pantera Rosa, cuya interpretación se convirtió en una de las melodías más reconocibles de la historia del cine.

Redes sociales Tiempo después de aquella grabación de 1963, el músico recordó la sesión con humor. "Creo que solo hicimos dos tomas. Cuando terminamos, todos aplaudieron, incluso los músicos de la sección de cuerdas. Y eso ya era mucho decir", relató sobre una pieza que ganó tres premios Grammy.

Quién era Plas Johnson, el saxofonista que interpretó la canción de La Pantera Rosa El músico nació en Donaldsonville, Luisiana, inició su carrera junto a su familia y, tras instalarse en Los Ángeles durante la década de 1950, se consolidó como uno de los músicos de sesión más prestigiosos de Estados Unidos, con colaboraciones junto a Frank Sinatra, B.B. King, Marvin Gaye y Nat King Cole.

El saxofonista, con una robusta carrera de más de 70 años, dejó una huella imborrable en el jazz y la música cinematográfica. "Mis solos siempre parecían llevar la canción a otro nivel. Podía lograrlo en ocho o doce compases", recordó el artista, cuya interpretación de La Pantera Rosa trascendió generaciones.

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