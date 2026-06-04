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"Sola y sin ayuda de nadie": el impresionante logro de Lolo Poggio a sus 20 años tras salir de Gran Hermano

#La ex participante del reality cerró su paso por el programa con una eliminación polémica y abrió una nueva etapa marcada por la independencia.

La mediática compartió la compra de su segundo auto a los 20 años.

La mediática compartió la compra de su segundo auto a los 20 años.

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Lolo Poggio anunció en sus redes sociales uno de los logros más importantes de su joven carrera. La mediática compartió la compra de su segundo auto a los 20 años. La ex participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) lo hizo saber a través de una historia de Instagram, donde posó junto a su nuevo vehículo híbrido de la marca BYD y dejó en claro que lo logró sin respaldo externo.

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"Hola bb nuevo", escribió al mostrar el auto a sus seguidores. Pero fue otra frase la que concentró toda la emoción del posteo: "No saben lo orgullosa que me siento de tener mi segundo auto a los 20 años, sola y sin ayuda de nadie". Según contó, este logro se apoya en una trayectoria que comenzó antes de su ingreso al reality. ya que acumuló ingresos como influencer, actriz y modelo desde niña, y esa base económica fue la que le permitió concretar esta compra poco después de abandonar la casa más famosa del país.

La hermana menor de Julieta Poggio, una de las figuras más recordadas de Gran Hermano 2022-2023. demostró así que construyó su propio camino profesional con independencia, algo que ella misma remarcó con énfasis en su mensaje público.

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Por qué Lolo Poggio fue eliminada de Gran Hermano

La noche de su eliminación, hace cerca de un mes, Lolo enfrentó a Zunino en un mano a mano que terminó con un 42,2% de los votos negativos contra el 22,3% de su rival, el porcentaje más alto de esa jornada. Grecia Colmenares ya había abandonado la competencia, por lo que Poggio se convirtió en la expulsada de esa instancia, a casi 3 meses del inicio del programa.

La despedida dentro de la casa estuvo llena de afecto. Sus compañeros la ovacionaron con un "Lolo, te vamos a extrañar un montón", mientras ella les respondió: "Rómpanla chicos, que gane el mejor". El Big cerró la noche con un mensaje personal: "Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y sé que te espera una hermosa vida".

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Horas después, en El Debate junto a Santiago del Moro, Lolo intentó explicar los motivos de su salida. "Que mis compañeros digan que mi ausencia se siente, eso habla un poco de cómo me percibían adentro. Siempre que alguien me vino a confrontar, me planté. Nunca permití que me pasen por encima. Tal vez tengo una forma de discutir más pasiva, quizás no grito tanto", expresó la ex participante. Sin embargo, Del Moro no avaló esa lectura y le dio la palabra a la periodista Laura Ubfal, quien fue directa: "Había un hate afuera, nada más".

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