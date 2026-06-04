Andrea del Boca confesó cuál fue su arreglo con la producción de Gran Hermano y generó polémica

Andrea del Boca causó asombro al revelar detalles del acuerdo que hizo con la producción de Gran Hermano Generación Dorada cuando debió retirarse provisionalmente de la casa por cuestiones médicas. La artista detalló los motivos por los cuales optó por permanecer distanciada de la prensa a lo largo de ese lapso y ratificó que su reincorporación al certamen ya se encontraba planificada de antemano.

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“Yo no estuve en programas del afuera porque eso ya lo habíamos consensuado con el big porque iba a volver a entrar ”, manifestó la artista al dar precisiones sobre su retirada. “Ir a todos los programas era como que había salido del juego ”, argumentó. Sus declaraciones provocaron un fuerte impacto entre los fanáticos del certamen y reavivaron la polémica en torno a las normativas del ciclo.

Además, la artista aclaró que su aislamiento fue estricto durante los días que permaneció fuera de la competencia para no contaminar su visión del juego . Según explicó, la intención de la producción y de ella misma era preservar el espíritu del reality, evitando que consumiera las repercusiones de las redes sociales o los análisis de los panelistas de los debates televisivos, lo que le hubiera dado una ventaja injusta sobre sus compañeros .

Esta revelación generó una ola de opiniones divididas entre los fanáticos del programa en las redes sociales. Mientras que algunos seguidores defendieron la transparencia de la actriz al contar el pacto , otros criticaron duramente a la organización por considerar que este tipo de arreglos excepcionales rompe con el aislamiento total que caracteriza al formato tradicional.

Andrea del Boca, otra vez en la placa de nominados de Gran Hermano

Andrea del Boca volvió a quedar en la placa de nominados de cara a lo que será la votación del domingo, y será la cuarta vez que la integre. Las últimas 3 veces que había estado en zona de eliminación habían sido previo a abandonar la casa por sufrir problemas de salud (caída y picos de presión). Recordemos que la artista volvió a la casa gracias al Golden Ticket.

La sorpresiva jugada de Titi de subir a Andrea del Boca a la placa definitiva respondió a una estrategia orientada a la supervivencia de su propio grupo. La actriz originalmente no había quedado nominada por el voto de sus compañeros en el confesionario. Pero "Titi" pensó que al sumar a una figura de alto perfil y fuerte personalidad a la lista de nominados, se iban a dividir los votos, evitando que el apoyo de la audiencia se concentrara en un solo candidato y dejando menos expuestos a los participantes más afines a su entorno.

Quedaron inhabilitados para emitir su voto Luana Fernández, Yanina Zilli, Pincoya, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello y Campanita, quienes obtuvieron tarjetas rojas durante la distribución de cajas que llevó a cabo Titi como parte de las ventajas de su liderazgo. Esta restricción alteró por completo los planes de varios participantes que dependían de esos apoyos para armar sus estrategias de nominación.

Placa Gran Hermano

La placa final quedó compuesta por Brian Sarmiento, Franco Zunino, Emanuel Di Gioia, Juan "Juanicar" Caruso, Solange Abraham, Yisela "Yipio" Pintos, Andrea del Boca y Matías Hanssen, quien ya cargaba con una nominación por una sanción de la semana anterior debido a no utilizar el micrófono mientras estaba hablando, por lo que el "Big" opto por dejarlo en zona de eliminación de cara a esta semana.