"Payaso": las respuestas de los famosos argentinos a Samuel L. Jackson, tras sus acusaciones contra el país

Actores, periodistas, músicos y dirigentes utilizaron las redes sociales para responderle al actor estadounidense luego de que respaldara una publicación que calificaba a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo".

Samuel L. Jackson respaldó en Instagram un posteo que calificaba a la Argentina como "uno de los países más racistas del mundo" y llamó a la comunidad negra a no apoyar a la Selección durante la final del Mundial 2026 frente a España, publicación que desató una ola de respuestas de actores, periodistas, músicos y dirigentes argentinos, que le contestaron directamente desde los comentarios de su cuenta personal.

El mensaje compartido por el actor estadounidense mostraba una imagen de Stephen, el personaje que interpretó en la película Django Unchained, con la camiseta argentina, y cuestionaba que personas de la comunidad negra alentaran al seleccionado. La publicación generó miles de reacciones y abrió un fuerte debate en redes sociales.

Entre las figuras argentinas que respondieron aparecieron nombres vinculados al mundo del espectáculo, el periodismo y la política. Muchos cuestionaron los dichos del intérprete y defendieron la historia del país, mientras que otros eligieron responder con mensajes breves y contundentes en la sección de comentarios de Instagram.

El cantante Axel fue uno de los primeros en reaccionar ante el posteo del actor. En un comentario en inglés, le escribió una frase que traducida al español significa: " Estás perdiendo la cordura", u, otra interpretación, de acuerdo a este contexto, puede entenderse como: "Estás gagá". Por su parte, el periodista Diego Leuco también cuestionó sus dichos: "Leé un libro de historia y dejá de difundir mentiras".

Vero Lozano también se sumó a las respuestas contra Jackson. La conductora primero calificó al actor como "Payaso", expresado en un emoji, y luego realizó otro comentario en inglés que traducido al español expresa: "Mejor hablá sobre el ICE, querido", en referencia al polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La actriz y cantante Malena Narvay publicó uno de los mensajes más extensos dirigidos al intérprete estadounidense. "Fuiste un ídolo para nosotros", comenzó, y luego cuestionó que se dejara influenciar por comentarios de redes sociales sin conocer en profundidad la historia argentina.

Instagram: /samuelljackson

"Si hubieras visitado Argentina, te habrían recibido con los brazos abiertos y probablemente hubieras tenido una de las mejores vacaciones de tu vida", escribió Narvay, quien además destacó la tradición inmigratoria del país, la educación pública y la convivencia entre personas de diferentes culturas.

La diputada nacional Marcela Pagano también se sumó a las innumerables contestaciones al actor y defendió la historia argentina. "Somos un país de inmigrantes que recibe a todos: sin ICE, sin redadas, sin niños en jaulas, sin muros", escribió, además de remarcar diferencias entre Argentina y Estados Unidos respecto a la esclavitud y la segregación.

Carli Jiménez, hijo de La Mona Jiménez y productor musical, también dejó un mensaje en la publicación del actor. En inglés, le reclamó: "Deberías pedirle perdón al pueblo argentino". Por su parte, Matilda Blanco respondió con una extensa serie de banderas argentinas en señal de apoyo al país.

La "campaña antiargentina" tras la final del Mundial 2026

La "campaña antiargentina" es una polémica de odio y desinformación que surgió en redes sociales que busca posicionar a la Argentina y a la Selección argentina, tras la final del Mundial 2026 como símbolos mundiales del racismo y la trampa. Este fenómeno que empezó en ámbito deportivo siguió en el terrno de la geopolítica, la sociología y la comunicación digital. Los contenidos que tildan a los argentinos de "sucios" y "racistas" se viralizaron hasta el punto de que figuras internacionales como el actor Samuel L. Jackson se sumaran a las críticas y estos descalificativos.