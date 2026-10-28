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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 29 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 29 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.

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