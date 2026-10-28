28 de octubre de 2026 Inicio
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Luis Caputo se apunó durante una visita a una mina de litio en Catamarca

Al ministro de Economía le bajó la presión producto de la altura en el salar del Hombre Muerto. Recibió asistencia médica y pudo retomar sus actividades con total normalidad.

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Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía.

NA/Mariano Sánchez

El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió este miércoles una descompensación física por mal de altura en el salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca, durante una visita oficial a una mina de litio junto al presidente Javier Milei.

Banco de la Nación Argentina, Casa Central y Sucursal Plaza de Mayo.
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Fuentes de la Casa Rosada informaron que el funcionario presentó síntomas de presión baja ante el cambio drástico de altura y requirió asistencia médica. Desde el entorno gubernamental aseguraron que el ministro se encuentra en perfectas condiciones y retomó sus actividades con total normalidad.

Caputo arribó a la provincia junto con el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Las autoridades participaron de la inauguración de las instalaciones Fénix 1B y Sal de Vida de la empresa Rio Tinto, obras con una inversión total de u$s1.400 millones.

Javier Milei defendió el nuevo modelo de inversiones

Durante el acto central, el Presidente destacó los resultados de la política económica en el sector y respaldó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho? Un proyecto que no existía no paga impuestos, no da empleo y no exporta", remarcó.

El mandatario reconoció a los gobernadores provinciales que adhirieron al esquema de incentivos y apuntó sus críticas hacia el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. "Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, Quintela volvió a emitir papelitos de colores llamados 'Chachos' para pagarles a los estatales", sostuvo.

Tras su recuperación, el ministro de Economía mantiene firme su cronograma de trabajo para el resto de la semana. El funcionario prevé su participación este jueves en la primera ronda de negocios del RIGI entre inversores y proveedores locales en la ciudad de Rosario.

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