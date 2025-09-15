Tragedia en Córdoba: un alumno realizaba actividad física, se descompensó y murió Tenía 13 años y sufrió el inconveniente de salud mientras corría durante una clase. Las autoridades solicitaron realizar una autopsia. Por







La Policía de Córdoba intervino por el hecho. La Voz del Interior

Un alumno de un colegio murió tras descompensarse cuando realizaba actividad física en una plaza de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz. Ahora, las autoridades pidieron que se realice una autopsia para establecer los motivos del fallecimiento.

El hecho se produjo en una plaza cercana al colegio IPEM 359 Dr. Arturo Illia del barrio Los Eucaliptos, donde un alumno de 13 años, que cursaba en segundo año murió súbitamente mientras corría durante una clase de Educación Física. Pese a que fue asistido por un grupo de médicos, luego se confirmó su fallecimiento.

Hospital Gumersindo Sayago El menor fue trasladado sin signos vitales al Hospital Sayago. Municipalidad de Villa Carlos Paz

En tal sentido, el personal de la Policía de Córdoba se refirió al suceso en diálogo con el medio La Voz del Interior: "Alrededor de las 13.45, desde una plaza de calle Azopardo esquina Kant, de Villa Carlos Paz, fue trasladado un adolescente de 13 años al hospital municipal, donde médicos constataron su deceso por muerte súbita".

En tanto, la fiscal Jorgelina Gómez solicitó que se lleve a cabo una autopsia para conocer los motivos del deceso. Por lo pronto, había sido trasladado sin signos vitales al Hospital Sayago.