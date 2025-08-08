María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto" La actriz habló del éxito del primer lanzamiento y la continuación de la ficción protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot.







La actriz aseguró que el éxito de la serie traerá una segunda y tercera temporada. Redes Sociales

La actriz María Fernanda Callejón reveló que podría haber una segunda y tercera temporada de la serie Viudas Negras, que la tiene como una de las protagonistas, junto a Pilar Gamboa y Malena Pichot.

La mediática habló de su presente laboral con el éxito de la serie que tiene 8 episodios, sobre una historia de humor y suspenso: "Un éxito así en una plataforma porque no una temporada dos o tres", reveló.

En el programa Andate a dormir vos en C5N, con la conducción de Agustina Peñalva y Heber Ibáñez, la artista deslizó que habrá más ciclos de la ficción argentina. "No puedo contar el final, todo está abierto... le pido al universo y lo decreto: segunda temporada y tercera temporada".

Embed - C5N on Instagram: "¿SE VIENE LA SEGUNDA TEMPORADA DE VIUDAS NEGRAS? María Fernanda Callejón (@fercallejon) la gran villana de la serie, visitó los estudios de C5N y reveló lo que todos queríamos saber. #ADV de martes a jueves desde las 00:00 con @aguspenalva1 @heberybanez @romi.vallone @mducco @auroritaluna y @tati_boleas" Callejón interpreta a Paola Menéndez, la líder de un grupo de mujeres involucradas en actividades criminales, en la tira que es un éxito. Aseguró que esta actuación de villana la llevó a estar en su "mejor momento" y que está evaluando varias opciones de trabajo.