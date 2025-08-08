IR A
María Fernanda Callejón, sobre la segunda temporada de Viudas Negras: "Yo lo decreto"

La actriz habló del éxito del primer lanzamiento y la continuación de la ficción protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot.

La actriz María Fernanda Callejón reveló que podría haber una segunda y tercera temporada de la serie Viudas Negras, que la tiene como una de las protagonistas, junto a Pilar Gamboa y Malena Pichot.

La mediática habló de su presente laboral con el éxito de la serie que tiene 8 episodios, sobre una historia de humor y suspenso: "Un éxito así en una plataforma porque no una temporada dos o tres", reveló.

En el programa Andate a dormir vos en C5N, con la conducción de Agustina Peñalva y Heber Ibáñez, la artista deslizó que habrá más ciclos de la ficción argentina. "No puedo contar el final, todo está abierto... le pido al universo y lo decreto: segunda temporada y tercera temporada".

Callejón interpreta a Paola Menéndez, la líder de un grupo de mujeres involucradas en actividades criminales, en la tira que es un éxito. Aseguró que esta actuación de villana la llevó a estar en su "mejor momento" y que está evaluando varias opciones de trabajo.

La serie cuenta la historia de Maru, una mujer que lleva una vida acomodada en un barrio cerrado. Sin embargo, en su adolescencia, ella y su amiga Mica fueron parte de una oscura historia como "viudas negras", un pasado que regresa para atormentarlas a lo largo de la trama.

