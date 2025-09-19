19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de septiembre

La divisa oficial se comercializa a $1.459,66 para la compra y $1.509,37 para la venta luego de una rueda donde superó el techo de la banda y el Banco Central intervino con u$s379 millones para contener la presión cambiaria.

Por

La divisa cotiza al alza.

El dólar oficial hoy cotiza a $1.459,66 para la compra y $1.509,37 para la venta luego de una rueda de jueves donde tocó el techo de la banda y obligó la intervención del Banco Central con u$s379 millones para contener la presión sobre el tipo de cambio. Por su parte, el blue y los financieros se comercializaron arriba de los $1.500.

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500
Te puede interesar:

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

En el canal de streaming Carajo, el funcionario aclaró que no se modificará el esquema de bandas y llevó tranquilidad a los mercados tras dos jornadas de ventas del BCRA: "Nosotros confiamos plenamente en el programa y no nos vamos a mover. Está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. A los que por ahí se les ocurre por qué no flota y usan los dólares para recomprar deuda, nada de eso estaba previsto en el programa".

La fuerte intervención del BCRA y la suba de los tipos de cambio paralelos reflejan un clima de incertidumbre en el mercado cambiario. El dólar cripto también se unió a la tendencia alcista, cotizando a $1.534,39, lo que muestra que la presión se extiende a todos los segmentos del mercado.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar cotiza arriba de los $1.500

El dólar cotiza arriba de los $1.500

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.459,66 para la compra y $1.509,37 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1465 para la compra y $1515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.474,5, techo de la banda cambiaria.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.943,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.564,10, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.535,40.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.479,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar ya se comercializa arriba de los $1.500. 

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

fuerte escalada del dolar blue y los financieros: superaron los $1.500

Fuerte escalada del dólar blue y los financieros: superaron los $1.500

El dólar mayorista tocó la banda superior por primera vez desde la modificación del régimen cambiario.

El dólar tocó el techo de la banda y el Banco Central salió al rescate: primera intervención en 5 meses con más de u$s50 millones

El dólar oficial sigue bajo alta presión en las semanas previas a las elecciones legislativas nacionales.

Tras el anuncio del Presupuesto 2026, el dólar subió $5 y continúa con la presión alcista

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar volvió a subir en la previa del anuncio del Presupuesto

El dólar oficial se mantiene muy cerca del techo de la banda definida por el Gobierno.

El dólar se mantiene cerca del techo de la banda: expectativa por la cadena nacional de Milei este lunes

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 39 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 47 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora