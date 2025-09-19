19 de septiembre de 2025 Inicio
Llegó la tormenta a Buenos Aires: hay alerta en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones de cara al fin de semana. La inestabilidad traerá un leve descenso de la temperatura en ciertas zonas del país.

Por
En Buenos Aires las lluvias se presentarán durante la mañana del viernes hasta la noche del sábado. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos y tormentas para Buenos Aires y siete provincias argentinas. El organismo adelantó que para la jornada del viernes 19 de septiembre se espera ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Diluvia en Buenos Aires: las lluvias avanzan con mucha intensidad por la Ciudad y se registra caída de granizo

Cerca de las 7:25 de la mañana, el SMN explicó que "avanza una línea de tormentas que abarca desde la costa bonaerense hasta el sur de Córdoba. En zonas del centro-oeste de Buenos Aires rige aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y granizo".

La alerta amarilla por lluvias rige para Buenos Aires, donde se esperan fenómenos de variada intensidad acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

En el caso de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, y Catamarca, se encuentran bajo alerta por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Cómo estará el pronóstico del clima en CABA

CABA pronóstico 19-9-25

Alerta meteorológica amarilla por viento y tormenta: las localidades afectadas

Tormentas

  • Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - General La Madrid - Laprida - Olavarría - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Vientos

  • Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó.
  • Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.
  • Mendoza: Zona baja de Malargüe - Cordillera de San Carlos - Cordillera de Tunuyán - Precordillera de Las Heras - Precordillera de Luján de Cuyo.
  • San Juan: Precordillera de Calingasta - Precordillera de Pocito - Precordillera de Rivadavia - Precordillera de Sarmiento - Ullum - Zonda - Cordillera de Calingasta.
  • La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.
  • Catamarca: Puna de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.
Vuelve el mal tiempo y las tormentas previo al arribo de a la primavera: rige una alerta por lluvias

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

