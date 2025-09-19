Llegó la tormenta a Buenos Aires: hay alerta en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por vientos y tormentas para Buenos Aires y siete provincias argentinas. El organismo adelantó que para la jornada del viernes 19 de septiembre se espera ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica.
Cerca de las 7:25 de la mañana, el SMN explicó que "avanza una línea de tormentas que abarca desde la costa bonaerense hasta el sur de Córdoba. En zonas del centro-oeste de Buenos Aires rige aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y granizo".
La alerta amarilla por lluvias rige para Buenos Aires, donde se esperan fenómenos de variada intensidad acompañadas principalmente por abundante caída de agua, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
En el caso de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, y Catamarca, se encuentran bajo alerta por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.