Una recorrida por la nueva Escuela Estación Buenos Aires, el proyecto educativo modelo que abrirá en 2026

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, recorrió junto a periodistas la nueva Escuela Estación Buenos Aires en Barracas, que abrirá en 2026 y que apunta a convertirse en un modelo educativo para el sur de la Ciudad.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel , encabezó este jueves una recorrida por las instalaciones de la nueva Escuela Estación Buenos Aires , el complejo educativo que abrirá sus puertas en el ciclo lectivo 2026 en el barrio de Barracas y que el Gobierno porteño define como “un modelo de innovación pedagógica y tecnológica para el sur de la Ciudad”.

El recorrido incluyó la participación de periodistas de distintos medios de comunicación, entre ellos C5N , quienes pudieron observar el avance de la obra y los espacios que, según la administración porteña, fueron diseñados bajo los lineamientos del Plan Buenos Aires Aprende . Junto a la ministra estuvieron presentes Inés Cruzalegui , subsecretaria de Gestión del Aprendizaje; Vito Ezcurra , gerenta de Educación Digital; y Ariel Juárez , director general de Infraestructura Escolar.

La nueva institución se levanta en la intersección de avenida Suárez y Monasterio , dentro del complejo habitacional Estación Buenos Aires, y forma parte de la estrategia oficial para reforzar la infraestructura educativa en la Comuna 4, una zona donde en los últimos años se instalaron miles de familias tras la construcción de desarrollos urbanísticos mediante el Plan Procrear.

El edificio, de más de 3.000 metros cuadrados , contempla espacios para primaria y secundaria, con una apertura progresiva que comenzará con la totalidad del nivel primario y los primeros tres años de secundaria. "La creación de la escuela Estación Buenos Aires será un hito para el barrio ya que será el primer establecimiento educativo con nivel primario y secundario en todo el barrio" , destacaron.

Desde el Ministerio de Educación porteño explicaron que la Estación Buenos Aires responde a tres pilares: la transformación digital para el aprendizaje, la innovación pedagógica y el bienestar socioemocional . “No se trata sólo de un edificio, sino de un espacio pensado para potenciar los aprendizajes, el bienestar y la inclusión”, sostuvo la ministra Mercedes Miguel durante la visita.

“Queremos dejar atrás una escuela pensada para otra época y darles a los chicos las herramientas que hoy necesitan. Con el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende impulsamos edificios escolares modernos y un enfoque centrado en los alumnos. Enfrentamos los problemas y buscamos transformar la realidad”, expresó por su parte el jefe de Gobierno, Jorge Macri, a través de un comunicado.

Escuela CABA

Infraestructura y diseño pedagógico

El edificio contará con 17 aulas, salón de usos múltiples, comedor, biblioteca y laboratorios. La matrícula inicial será de unos 400 alumnos y se prevé que, cuando el secundario esté completo, alcance los 530.

En el nivel primario habrá siete aulas comunes, tres especiales, biblioteca, sala de maestros y espacios de gestión. En la secundaria funcionarán seis aulas taller/laboratorio, tres salas de innovación tecnológica, biblioteca y sala de profesores. Los salones tendrán la posibilidad de integrarse mediante paneles plegables acustizados y estarán equipados con pantallas digitales táctiles, pizarrones tradicionales y dispositivos del Plan Sarmiento.

La escuela ofrecerá primaria bilingüe con acompañamiento tecnológico y un bachillerato en informática intensificado en inglés. Dentro de la propuesta figuran áreas dedicadas a inteligencia artificial, robótica, programación y sostenibilidad. El mobiliario combinará mesas convencionales con diseños triangulares para facilitar el trabajo colaborativo, y los pasillos incorporarán zonas innovadoras orientadas al manejo de emociones y la socialización.

También habrá dos bibliotecas bajo el modelo “Bibliomaker”, que combina lectura en papel y digital, con espacios de narrativas interactivas e impresión 3D. En el nivel secundario se incorporarán laboratorios DAR y proyectos de microcredenciales en áreas como fundamentos de inteligencia artificial, programación de videojuegos, robótica, internet de las cosas y blockchain.

Escuela 6

Tecnología y certificaciones internacionales

La escuela funcionará como Google Reference School, lo que significa que ofrecerá formación docente con certificaciones de la compañía, además del uso de herramientas como Gemini. Cada estudiante recibirá una Chromebook con conectividad garantizada, en el marco de un esquema de aulas digitales colaborativas y espacios maker.

Dentro de las iniciativas específicas se encuentran “Chicas Pioneras”, destinada a fomentar la equidad de género en disciplinas STEAM, y “Green AI”, un proyecto que busca aplicar la inteligencia artificial a la sostenibilidad. También se prevé la creación de un avatar pedagógico con inteligencia artificial para acompañar las trayectorias escolares.

Escuela 4

Próximos pasos

Aunque la obra principal ya está concluida, aún se realizan trabajos de montaje, instalaciones de servicios y ajustes en las áreas comunes. Según informaron desde la cartera educativa, todo estará listo para el inicio de clases en marzo de 2026.

En palabras de la ministra Mercedes Miguel, la inauguración de la escuela representará “un paso clave para que todos los chicos de la Ciudad tengan más y mejores oportunidades”.