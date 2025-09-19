Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 El piloto argentino completó las dos tandas de entrenamientos en el circuito callejero de Bakú: en la primera terminó adelante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, mientras que en la segunda culminó 20°. Por







El Alpine 43 de Colapinto. Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto completó las dos tandas de entrenamiento del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, que se lleva adelante en el circuito callejero de Bakú. En la primera sesión culminó 19° y en la segunda quedó en el último lugar.

El oriundo de Pilar padeció las limitaciones del motor de su Alpine. En la práctica inicial quedó delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, que terminó en el último puesto. Y en la segunda, quedó 20° a más de dos segundos del mejor tiempo.

La jornada fue compleja. Una de las sesiones estuvo interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos, debido a una pieza de fibra de carbono del Williams de Carlos Sainz. Los comisarios deportivos decidieron limpiar el trazado para evitar pinchazos o mayores problemas a quien pase por la curva 15 del circuito.

Tras ello, Norris fue el piloto más rápido con un 1:42.704, quedó por delante de su compañero Oscar Piastri -el líder del campeonato- por 0.310 segundos. Mientras que Charles Leclerc, a mando de su Ferrari, completó el top 3 a 0.552.