19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El piloto argentino completó las dos tandas de entrenamientos en el circuito callejero de Bakú: en la primera terminó adelante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, mientras que en la segunda culminó 20°.

Por
El Alpine 43 de Colapinto. 

El Alpine 43 de Colapinto. 

Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto completó las dos tandas de entrenamiento del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, que se lleva adelante en el circuito callejero de Bakú. En la primera sesión culminó 19° y en la segunda quedó en el último lugar.

La Fórmula 1 disputará el Gran Premio de Azerbaiyán.
Te puede interesar:

Colapinto mostró su optimismo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: "Volvemos a Bakú por más"

El oriundo de Pilar padeció las limitaciones del motor de su Alpine. En la práctica inicial quedó delante de su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, que terminó en el último puesto. Y en la segunda, quedó 20° a más de dos segundos del mejor tiempo.

La jornada fue compleja. Una de las sesiones estuvo interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos, debido a una pieza de fibra de carbono del Williams de Carlos Sainz. Los comisarios deportivos decidieron limpiar el trazado para evitar pinchazos o mayores problemas a quien pase por la curva 15 del circuito.

Tras ello, Norris fue el piloto más rápido con un 1:42.704, quedó por delante de su compañero Oscar Piastri -el líder del campeonato- por 0.310 segundos. Mientras que Charles Leclerc, a mando de su Ferrari, completó el top 3 a 0.552.

Luego llegó el turno de la segunda sesión de entrenamiento. La mejor ubicación quedó en manos del británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien registró una vuelta de 1:41,293. Colapinto, por su parte, finalizó último, a 2 segundos y 29 milésimas del siete veces campeón del mundo.

Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 5:30
  • Clasificación: 9

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 8

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Briatore, de 75 años, aun no definió el nombre de la segunda butaca.

La revelación de Briatore sobre el futuro de Alpine y Colapinto: ¿se quedará con la segunda butaca?

China, Miami, Canadá Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur tendrán carreras sprints para el 2026

La Fórmula 1 y la FIA confirmaron las carreras sprint para la próxima temporada: ¿Las correrá Colapinto?

El auto de Colapinto ya tuvo cuatro cambios, y en caso de un quinto, Alpine podría ser sancionado

Colapinto podría ser penalizado en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore.

Briatore reveló si mejorará el auto de Colapinto en 2025: "Hay que tomar decisiones"

Sus pasos por Arabia Saudita no solo beneficiaron a los propios jugadores, sino que también dejaron ingresos para el club que los formó.

No lo sabías: los tres ex Boca que exportaron su fútbol a Arabia Saudita

River vs. Racing, por Copa Argentina.

River y Racing tienen fecha confirmada para el esperado duelo de Copa Argentina: cuándo juegan

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 36 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 44 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 1 hora
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora