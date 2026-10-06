Salió a la luz una historia oculta entre Marcela Kloosterboer y Pedro Alfonso: "Me encanta" La actriz recordó un episodio con su colega. Las consultas entre ambos y sus parejas llamaron la atención. Agregar C5N en









La producción finalmente no llegó a concretarse. Redes sociales

Marcela Kloosterboer sorprendió al dar a conocer un episodio inesperado de su pasado que la vincula con Pedro Alfonso y con Paula Chaves. Lo contó durante una charla distendida en Vuelta y Media, el programa de Sebastián Wainraich en Urbana Play. En la entrevista recordó una propuesta laboral que la dejó frente a una situación bastante particular.

La historia surgió mientras la actriz repasaba distintos momentos de su carrera y el vínculo que mantiene desde hace años con la pareja. Según comentó, le ofrecieron participar de un proyecto de ficción junto a Alfonso, aunque la producción finalmente no llegó a concretarse. La propuesta incluía una escena de alto contenido íntimo entre ambos.

"Teníamos que hacer con Pedro como una escena medio de sexo, de besos, qué sé yo", comentó. Antes de aceptar el desafío, Kloosterboer quiso conocer la opinión de su marido, Fernando Sieling, y le planteó directamente lo que podía enfrentar durante el rodaje. Su respuesta fue tranquila y la dejó conforme. "No, todo bien, es laburo", le contestó él, según recordó la actriz.

Con el visto bueno de su esposo, decidió hablar con los otros dos involucrados. La primera fue Paula Chaves, quien reaccionó como se esperaba y entendió que se trataba de trabajo. "Sí, negra, obvio", fue la respuesta de su amiga, de acuerdo con el relato de Kloosterboer.

La charla de Marcela Kloosterboer con Pedro Alfonso El último en enterarse fue el protagonista de la escena, y su reacción sorprendió a la actriz. Marcela Kloosterboer lo llamó y le preguntó qué le parecía la idea. Pedro Alfonso respondió con humor y sin dramatismo. "Ah, me encanta que soy el último que se entera", recordó, agregando además de que no puso objeciones, haciendo que sea más fácil la conversación entre los dos.

Redes sociales La confianza entre la actriz y Chaves también quedó a la vista durante la charla, cuando Wainraich recuperó una vieja entrevista de Paula en la misma radio. En aquella ocasión, la conductora había sido consultada sobre qué actriz elegiría para reemplazarla en una eventual escena de besos con su propio marido.