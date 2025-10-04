Lali Espósito reveló cuántas veces tuvo relaciones con Pedro Rosemblat y lo dejó sin palabras La sinceridad de Lali volvió a ponerse en foco, mostrando cómo la artista maneja la exposición pública de su vida privada.







La cantante compartió intimidades en el programa "La Revuelta" Redes Sociales

Lali Espósito provocó un momento inesperado al hablar sin rodeos de su intimidad durante una entrevista en un programa de televisión español. La cantante sorprendió cuando le preguntaron por su vida sexual y no esquivó la pregunta, generando atención y comentarios en vivo.

El dato que reveló causó risas, rubores y una mezcla de sorpresa entre los presentes. Su pareja, Pedro Rosemblat, estaba en la audiencia, lo que sumó un condimento extra al momento. Lali se mostró segura, abierta y dispuesta a romper tabúes frente a las cámaras.

Cómo fue el momento donde Lali Espósito dijo la cantidad de relaciones que tuvo con Pedro Rosemblat Lali Espósito Pedro Rosemblat Redes sociales

En medio de las grabaciones de La Voz Argentina (Telefe), Lali Espósito se tomó unos días para viajar a España y participar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Acompañada por Pedro Rosemblat, la artista combinó glamour y vida privada, compartiendo incluso un momento íntimo junto a su pareja.

Durante su paso por el programa La Revuelta, conducido por David Broncano, la intérprete de “Fanático” respondió con humor a una pregunta sobre su vida sexual: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor”. Entre risas, el presentador bromeó sobre la presencia de Rosemblat en el estudio y Espósito comentó divertida: “Pobre hombre, perdón, mi amor”.

Lejos de incomodarse, Rosemblat admitió ser “más pudoroso” que Lali, mientras el conductor insistía con la pregunta inicial. Espósito, en tono relajado, agregó que había estado sola varios días en San Sebastián, donde fue jurado de la competencia oficial, antes de que su novio llegara.