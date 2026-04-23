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Ryan Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool en Marvel: ¿cuándo vuelve?

Ryan Reynolds volvió a generar expectativa entre los fans al anticipar que Deadpool no ocuparía un rol protagónico tradicional dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ryan Reynolds habló sobre el futuro de Deadpool en Marvel: ¿cuándo vuelve?
Marvel Studios
  • Deadpool dejaría de ser protagonista exclusivo para integrarse al universo compartido de Marvel Studios.
  • Ryan Reynolds confirmó que no hay planes para una nueva película en solitario.
  • El futuro del personaje estaría enfocado en cruces con otros héroes y equipos.
  • Su rol evolucionaría a una pieza clave dentro del UCM, manteniendo su estilo irreverente en historias colectivas.

El futuro de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel empieza a tomar forma con un giro que no todos esperaban. Tras haber sido el centro absoluto de sus propias películas, el personaje interpretado por Ryan Reynolds podría dejar atrás ese lugar protagónico para integrarse de otra manera en el entramado de superhéroes de Marvel.

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 
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El propio Reynolds adelantó que ya existen ideas para el futuro del antihéroe, aunque ninguna apunta a una nueva entrega en solitario. Este dato refuerza la idea de que la próxima etapa estará más enfocada en cruces con otros personajes y participaciones dentro de historias compartidas, en lugar de repetir la fórmula individual que lo llevó al éxito.

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Este cambio sugiere una evolución en su rol: de figura independiente a pieza clave dentro del universo narrativo. Lejos de desaparecer, Deadpool pasaría a ocupar un lugar más estratégico, aportando su estilo irreverente en momentos puntuales y abriendo la puerta a nuevas dinámicas dentro del UCM sin perder su esencia.

Qué pasará con Deadpool en Marvel según Ryan Reynolds

El futuro de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel está tomando un rumbo que rompe con la lógica clásica de las secuelas. Según explicó Ryan Reynolds en abril de 2026, el personaje dejaría de ser el centro de sus propias películas para evolucionar hacia un rol más integrado dentro del universo compartido.

Deadpool

El actor adelantó que ya trabaja en nuevas ideas, pero ninguna está pensada para una cuarta entrega en solitario. Por el contrario, su visión apunta a que Wade Wilson funcione mejor como parte de un conjunto, participando en historias donde interactúe con otros equipos y héroes. Este enfoque abre la puerta a posibles cruces con grupos como los X-Men o los Avengers, donde su estilo irreverente puede aportar dinamismo sin monopolizar la narrativa.

Este cambio marca una decisión estratégica por parte de Marvel Studios: evitar repetir fórmulas y aprovechar al personaje desde otro lugar. Convertido en una especie de “comodín” dentro del UCM, Deadpool podría ganar aún más relevancia como figura secundaria clave, manteniendo su esencia disruptiva mientras se integra en los grandes eventos corales que definirán el futuro de la franquicia.

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