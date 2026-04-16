Marvel lanzó nuevos posters de Spider-Man: Brand New Day y recuerda a su mejor época El beneficio está disponible para quienes utilicen validadoras vehiculares compatibles con tecnología NFC, lo que permite realizar el proceso de manera más ágil y sin contacto físico. + Seguir en







Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans. Marvel

Marvel presentó los pósteres de Spider-Man: Brand New Day con una estética nostálgica inspirada en los años 90 y 2000.

Las imágenes destacan a Spider-Man con referencias a villanos y aliados clásicos, priorizando un estilo más limpio y tradicional.

Uno de los pósteres muestra un enfoque íntimo con Nueva York reflejada en la máscara, mientras otro apuesta por la acción contra La Mano.

La propuesta anticipa una historia más urbana y emocional de Peter Parker, alejándose del multiverso. Marvel volvió a captar la atención de los fanáticos al revelar los pósteres oficiales de Spider-Man: Brand New Day, una propuesta que apuesta fuerte por la nostalgia. El diseño retoma la estética clásica de fines de los noventa y comienzos de los 2000, con colores intensos, poses dinámicas y composiciones que remiten directamente a las portadas más icónicas del trepamuros. Esta elección busca reconectar con quienes consideran esa etapa como el momento más representativo del personaje.

En estas piezas gráficas, Spider-Man aparece rodeado de elementos que evocan su esencia más pura, incluyendo referencias a villanos históricos y aliados clásicos del universo del héroe. El resultado es un estilo más limpio y enfocado en la identidad visual tradicional, alejándose de la sobrecarga estética que caracterizó a algunas producciones recientes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Spider-Man: Brand New Day Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans. Marvel Más que una simple campaña promocional, estos pósteres funcionan como una declaración de intenciones. Marvel parece apostar por un regreso a las raíces: historias más urbanas, centradas en Peter Parker y su vínculo con Nueva York, dejando un poco de lado el caos multiversal. La respuesta del público fue inmediata, con una ola de entusiasmo que confirma que, a veces, mirar al pasado es la mejor forma de avanzar.

Como son los nuevos posters de Marvel para Spider-Man: Brand New Day Los pósteres de Spider-Man: Brand New Day presentados en la CinemaCon 2026 no solo confirmaron el regreso del personaje, sino también el tono que marcará esta nueva etapa. Uno de los más comentados apuesta por una imagen minimalista: un primerísimo plano de la máscara de Spider-Man donde, en el reflejo de sus lentes, aparece una Nueva York dorada junto a la figura de MJ. Esta elección visual remite directamente a la trilogía de Sam Raimi, reforzando la idea de una historia más íntima y emocional centrada en Peter Parker.

SPIDER MAN SPIN El segundo póster cambia completamente el registro y se vuelca a la acción pura. Allí, el héroe aparece en pleno combate contra La Mano, con encuadres agresivos y una composición que parece salida de una viñeta. Este enfoque anticipa una película más madura y física, algo que también se refleja en el tono general del proyecto dirigido por Destin Daniel Cretton. La inclusión de este grupo refuerza la idea de un regreso a conflictos más urbanos, alejados del multiverso.

En conjunto, estas piezas funcionan como una carta de presentación muy clara. Marvel y Sony Pictures apuestan por una estética más clásica y emocional, acompañando una historia donde Peter enfrenta su soledad tras los eventos de Spider-Man: No Way Home. La película, con estreno previsto para el 31 de julio de 2026, promete ser la entrega más “adulta” del personaje hasta ahora, algo que ya fue adelantado en el evento con material exclusivo y nuevos detalles sobre la trama