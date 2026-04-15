IR A
IR A

Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es

TheInSneider asegura que Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos', es el candidato favorito para Bestia en el reboot de los X-Men.

Peter Claffey

Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos', es el candidato favorito para Bestia.

  • El reboot de los X-Men en el UCM progresa y TheInSneider confirma que la Casa de las Ideas tiene a un candidato favorito para el personaje de Bestia: Peter Claffey.
  • El equipo de Kevin Feige quiere apostar por este joven talento, que ha arrasado en streaming con su fabuloso papel principal en la precuela de 'Juego de Tronos'.
  • La introducción de los nuevos mutantes en el UCM es una prioridad absoluta. Jake Schreier, director del reboot, está estructurando el futuro de los X-Men en las próximas fases del UCM tras arrasar con 'Thunderbolts'.
  • Los nuevos mutantes debutarán en el UCM después de 'Avengers: Secret Wars', una vez finalice la Saga del Multiverso.

El reboot de los X-Men en el UCM progresa y TheInSneider confirma que la Casa de las Ideas tiene a un candidato favorito para el personaje de Bestia: Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos'. Aunque la producción está todavía en los primeros compases de su desarrollo, parece que el equipo de Kevin Feige quiere apostar por este joven talento, que ha arrasado en streaming con su fabuloso papel principal en la precuela de 'Juego de Tronos'. Por físico y carácter, desde luego encaja con el mutante, pero la decisión aún no está tomada oficialmente.

La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar.
Te puede interesar:

"Preparen sus pañuelos": revelaron nuevas imágenes de la película animada Spider-Man

Ahora mismo, la introducción de los nuevos mutantes en el UCM es una prioridad absoluta. Jake Schreier, director del reboot, está estructurando el futuro de los X-Men en las próximas fases del UCM tras arrasar con 'Thunderbolts'. A través de una entrevista para Collider, el creativo ha garantizado que la Casa de las Ideas quiere varias películas, pero por ahora hay que centrarse en la primera de todas para iniciar el camino.

el caballero

Qué actor de El caballero de los Siete Reinos llegaría a Marvel por los X-Men

"Creo que, obviamente, lo primero es que tenemos que hacer una gran película, pero siempre tenemos un ojo puesto en lo que vendrá mientras la desarrollamos. ¿A qué lugares puede llegar esto? ¿En cuáles han estado en los cómics? ¿Qué se ha explorado menos y cómo se puede incorporar? ¿Y cuáles son algunas de las diferentes vías que podríamos tomar que nos parecieran el camino menos transitado? Esas ideas siempre están ahí durante las reuniones".

Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos', es el candidato favorito para Bestia.

peter

Los nuevos mutantes debutarán en el UCM después de 'Avengers: Secret Wars', una vez finalice la Saga del Multiverso. En 'Avengers: Doomsday' nos reencontraremos con los mutantes clásicos de la pasada 20th Century Fox, con estrellas como Patrick Stewart, James Marsden e Ian McKellen retomando a sus queridos personajes.

El-Caballero-de-los-Siete-Reinos-1.jpg
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again, donde Castle comparte escenario con Daredevil, interpretado por Charlie Cox.

Marvel presentó el avance de la película de Punisher y apuesta a un lado más oscuro: ¿de qué se trata?

Spider-Man: Brand New Day aún no ha finalizado su rodaje, según ha confirmado Tom Holland. El intérprete, que da vida al Peter Parker actual del UCM.

Nuevo tono para Spider-Man: cuál fue la confirmación de Tom Holland sobre los planes de Marvel y Sony para el personaje

Para los fans del UCM, eso significaría vivir momentos clave de sus series favoritas rodeados de público, con sonido envolvente y pantalla gigante, algo muy distinto a verlos en casa.

Marvel tiene planes de pasar sus series en el cine y Daredevil: Born Again podría ser la primera

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.

Jessica Jones se reencontrará con dos héroes de Marvel en Daredevil: Born Again 3

La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data.

Esta serie de Marvel sorprendió a todos y ya confirmó que tendrá su segunda temporada: cuál es

últimas noticias

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

Hace 6 minutos
Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Hace 9 minutos
Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Hace 13 minutos
Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

La nueva vida de un exjugador de Boca: de la depresión a querer volver al fútbol

Hace 39 minutos
La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

La reflexión del filósofo Miguel de Unamuno: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

Hace 41 minutos