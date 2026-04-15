Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es TheInSneider asegura que Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos', es el candidato favorito para Bestia en el reboot de los X-Men. + Seguir en







Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos', es el candidato favorito para Bestia.

El reboot de los X-Men en el UCM progresa y TheInSneider confirma que la Casa de las Ideas tiene a un candidato favorito para el personaje de Bestia: Peter Claffey.

El equipo de Kevin Feige quiere apostar por este joven talento, que ha arrasado en streaming con su fabuloso papel principal en la precuela de 'Juego de Tronos'.

La introducción de los nuevos mutantes en el UCM es una prioridad absoluta. Jake Schreier, director del reboot, está estructurando el futuro de los X-Men en las próximas fases del UCM tras arrasar con 'Thunderbolts'.

Los nuevos mutantes debutarán en el UCM después de 'Avengers: Secret Wars', una vez finalice la Saga del Multiverso. El reboot de los X-Men en el UCM progresa y TheInSneider confirma que la Casa de las Ideas tiene a un candidato favorito para el personaje de Bestia: Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos'. Aunque la producción está todavía en los primeros compases de su desarrollo, parece que el equipo de Kevin Feige quiere apostar por este joven talento, que ha arrasado en streaming con su fabuloso papel principal en la precuela de 'Juego de Tronos'. Por físico y carácter, desde luego encaja con el mutante, pero la decisión aún no está tomada oficialmente.

Ahora mismo, la introducción de los nuevos mutantes en el UCM es una prioridad absoluta. Jake Schreier, director del reboot, está estructurando el futuro de los X-Men en las próximas fases del UCM tras arrasar con 'Thunderbolts'. A través de una entrevista para Collider, el creativo ha garantizado que la Casa de las Ideas quiere varias películas, pero por ahora hay que centrarse en la primera de todas para iniciar el camino.

el caballero Qué actor de El caballero de los Siete Reinos llegaría a Marvel por los X-Men "Creo que, obviamente, lo primero es que tenemos que hacer una gran película, pero siempre tenemos un ojo puesto en lo que vendrá mientras la desarrollamos. ¿A qué lugares puede llegar esto? ¿En cuáles han estado en los cómics? ¿Qué se ha explorado menos y cómo se puede incorporar? ¿Y cuáles son algunas de las diferentes vías que podríamos tomar que nos parecieran el camino menos transitado? Esas ideas siempre están ahí durante las reuniones".

Peter Claffey, protagonista de 'El caballero de los Siete Reinos', es el candidato favorito para Bestia.

peter Los nuevos mutantes debutarán en el UCM después de 'Avengers: Secret Wars', una vez finalice la Saga del Multiverso. En 'Avengers: Doomsday' nos reencontraremos con los mutantes clásicos de la pasada 20th Century Fox, con estrellas como Patrick Stewart, James Marsden e Ian McKellen retomando a sus queridos personajes.