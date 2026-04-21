No será lo mismo: Marvel aclaró que las conexiones entre las películas de Avengers no sucederán como Endgame e Infinity War Kevin Feige confirma que la conexión entre 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars' es muy diferente a la de 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'. + Seguir en







'Avengers: Doomsday' se estrena en cines el 18 de diciembre y, un año más tarde, llegará 'Avengers: Secret Wars' también a la gran pantalla para cerrar la Saga del Multiverso por todo alto mientras, a la vez, se abre un nuevo camino para las próximas fases del UCM.

Los hermanos Russo ya adelantaron que iban a superar la épica de 'Vengadores: Endgame' con su nuevo evento para cerrar la Saga del Infinito, y ahora Kevin Feige, jefe de Marvel, lo corrobora: 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars' son las producciones más ambiciosas.

Aunque muchos piensan que los Russo quiere replicar con exactitud lo visto con 'Infinity War' y 'Endgame', lo cierto es que los creativos quieren crear algo nuevo que conecte con la Saga del Infinito.

'Avengers: Doomsday' se estrena en cines el 18 de diciembre y, un año más tarde, llegará 'Avengers: Secret Wars' también a la gran pantalla para cerrar la Saga del Multiverso por todo alto mientras, a la vez, se abre un nuevo camino para las próximas fases del UCM.

Durante la CinemaCon, Marvel compartió una nueva sinopsis de 'Avengers: Doomsday' introduciendo un poco más al público en este nuevo suceso, que apunta a revolucionar la Casa de las Ideas. Los hermanos Russo ya adelantaron que iban a superar la épica de 'Vengadores: Endgame' con su nuevo evento para cerrar la Saga del Infinito, y ahora Kevin Feige, jefe de Marvel, lo corrobora: 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars' son las producciones más ambiciosas de la Casa de las Ideas y su conexión va a ser realmente inesperada y sorprendente, sin nada que ver con el anterior díptico de los directores en su unión.

Aunque muchos piensan que los Russo quiere replicar con exactitud lo visto con 'Infinity War' y 'Endgame', lo cierto es que los creativos quieren crear algo nuevo que conecte con la Saga del Infinito, con un vínculo único: "Se relacionan de una manera muy diferente a como lo hicieron ‘Infinity War’ y ‘Endgame’. Creo que la gente espera una conexión similar. Aunque una ciertamente lleva a la otra, es de una manera muy diferente".

Cómo se conectarán las películas de los Avengers según Marvel Durante la CinemaCon, Marvel compartió una nueva sinopsis de 'Avengers: Doomsday' introduciendo un poco más al público en este nuevo suceso, que apunta a revolucionar la Casa de las Ideas: "Queridos héroes de tres universos distintos serán puestos en un curso de colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna que hayan encontrado jamás". Realmente no adelanta nada nuevo, pero ya podemos confirmar que la colisión multiversal será entre tres universos diferentes.

avengers-doomsday_3mzv.1280 'Avengers: Doomsday' se estrena en cines el 18 de diciembre y, un año más tarde, llegará 'Avengers: Secret Wars' también a la gran pantalla para cerrar la Saga del Multiverso por todo alto mientras, a la vez, se abre un nuevo camino para las próximas fases del UCM, que en teoría contarán con gran participación de los X-Men y diferentes mutantes de Marvel.

X Men Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y los X-Men se perfilan como el eje central de esta nueva etapa. Marvel