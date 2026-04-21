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No será lo mismo: Marvel aclaró que las conexiones entre las películas de Avengers no sucederán como Endgame e Infinity War

Kevin Feige confirma que la conexión entre 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars' es muy diferente a la de 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'.

Avengers: Doomsday se estrena en cines el 18 de diciembre y

'Avengers: Doomsday' se estrena en cines el 18 de diciembre y, un año más tarde, llegará 'Avengers: Secret Wars' también a la gran pantalla para cerrar la Saga del Multiverso por todo alto mientras, a la vez, se abre un nuevo camino para las próximas fases del UCM.

  • Los hermanos Russo ya adelantaron que iban a superar la épica de 'Vengadores: Endgame' con su nuevo evento para cerrar la Saga del Infinito, y ahora Kevin Feige, jefe de Marvel, lo corrobora: 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars' son las producciones más ambiciosas.
  • Aunque muchos piensan que los Russo quiere replicar con exactitud lo visto con 'Infinity War' y 'Endgame', lo cierto es que los creativos quieren crear algo nuevo que conecte con la Saga del Infinito.
  • 'Avengers: Doomsday' se estrena en cines el 18 de diciembre y, un año más tarde, llegará 'Avengers: Secret Wars' también a la gran pantalla para cerrar la Saga del Multiverso por todo alto mientras, a la vez, se abre un nuevo camino para las próximas fases del UCM.
  • Durante la CinemaCon, Marvel compartió una nueva sinopsis de 'Avengers: Doomsday' introduciendo un poco más al público en este nuevo suceso, que apunta a revolucionar la Casa de las Ideas.

Los hermanos Russo ya adelantaron que iban a superar la épica de 'Vengadores: Endgame' con su nuevo evento para cerrar la Saga del Infinito, y ahora Kevin Feige, jefe de Marvel, lo corrobora: 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars' son las producciones más ambiciosas de la Casa de las Ideas y su conexión va a ser realmente inesperada y sorprendente, sin nada que ver con el anterior díptico de los directores en su unión.

El objetivo aquí es la narrativa serializada. Eso es lo divertido, esa es la misión, junto con hacer películas que unan a la gente. Diría que hay muy pocas productoras de cine en la historia que hayan unido a la gente de la forma en que lo han hecho las películas de Marvel.
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Aunque muchos piensan que los Russo quiere replicar con exactitud lo visto con 'Infinity War' y 'Endgame', lo cierto es que los creativos quieren crear algo nuevo que conecte con la Saga del Infinito, con un vínculo único: "Se relacionan de una manera muy diferente a como lo hicieron ‘Infinity War’ y ‘Endgame’. Creo que la gente espera una conexión similar. Aunque una ciertamente lleva a la otra, es de una manera muy diferente".

Cómo se conectarán las películas de los Avengers según Marvel

Durante la CinemaCon, Marvel compartió una nueva sinopsis de 'Avengers: Doomsday' introduciendo un poco más al público en este nuevo suceso, que apunta a revolucionar la Casa de las Ideas: "Queridos héroes de tres universos distintos serán puestos en un curso de colisión mortal y enfrentarán una amenaza existencial como ninguna que hayan encontrado jamás". Realmente no adelanta nada nuevo, pero ya podemos confirmar que la colisión multiversal será entre tres universos diferentes.

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'Avengers: Doomsday' se estrena en cines el 18 de diciembre y, un año más tarde, llegará 'Avengers: Secret Wars' también a la gran pantalla para cerrar la Saga del Multiverso por todo alto mientras, a la vez, se abre un nuevo camino para las próximas fases del UCM, que en teoría contarán con gran participación de los X-Men y diferentes mutantes de Marvel.

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Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y los X-Men se perfilan como el eje central de esta nueva etapa.

Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y los X-Men se perfilan como el eje central de esta nueva etapa.

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