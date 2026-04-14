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Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

La compañía ya trabaja en el esperado reinicio de XMen y un nuevo rumor ha disparado la ilusión de los fans: Sydney Sweeney sería la principal candidata para interpretar a Emma Frost en el UCM.

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

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  • Marvel Studios apunta a volver definitivamente por sus fueros en este 2026 gracias a dos grandes producciones como ‘Spider-Man: Brand New Day’ y ‘Vengadores: Doomsday’.
  • Este no es sino el reinicio de ‘X-Men’, de la mano del director de ‘Thunderbolts’, y que apunta a un fichaje estelar para el papel de una de las mutantes más populares: la elegida puede ser Sydney Sweeney.
  • La opción número 1 para interpretar a Emma Frost no es otra que Sweeney, una de las actrices del momento en Hollywood.
  • Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’.

Marvel Studios apunta a volver definitivamente por sus fueros en este 2026 gracias a dos grandes producciones como ‘Spider-Man: Brand New Day’ y ‘Vengadores: Doomsday’, pero los fans están especialmente ilusionados con otro proyecto. Este no es sino el reinicio de ‘X-Men’, de la mano del director de ‘Thunderbolts’, y que apunta a un fichaje estelar para el papel de una de las mutantes más populares: la elegida puede ser Sydney Sweeney.

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again, donde Castle comparte escenario con Daredevil, interpretado por Charlie Cox.
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Así lo afirma el insider MyTimeToShineHello, tradicionalmente muy acertado en lo que concierne al cine superheroico, y que asegura que la opción número 1 para interpretar a Emma Frost no es otra que Sweeney, una de las actrices del momento en Hollywood. No sería la primera incursión de la actriz en el cine de superhéroes, ya que ya participó en ‘Madame Web’, aunque con muy poca fortuna, ya que la película fue duramente criticada.

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Qué personaje tiene pensado Marvel para Sydney Sweeney para los X-Men

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. Algunos de sus proyectos de futuro son la adaptación del popular manganime ‘Gundam’, además de películas como ‘Echo Valley’, ‘Scandalous!’, ‘Barbarella’ o la secuela ya confirmada de ‘La criada’, lo que conforma una agenda apretadísima que podría dificultar su fichaje por Marvel Studios.

Sydney Sweeney

Emma Frost debutó en 1980 durante la aclamada etapa de Chris Claremont a cargo de la Patrulla X, presentada como una de las figuras más importantes del Club Fuego Infernal. Además de su gran inteligencia, cuenta con poderes espectaculares como la posibilidad de transformar su cuerpo en diamante orgánico, haciéndola prácticamente invulnerable a ataques físicos, además de ser telépata de nivel omega. Creada originalmente para ser una villana, Frost ha sido siempre uno de los personajes más ambiguos del universo mutante, siendo actualmente una de las mentoras del joven grupo de mutantes que protagoniza la serie de cómic ‘La excepcional Patrulla X’.

Sydney Sweeney
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