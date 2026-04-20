IR A
IR A

Desde Marvel avisaron que el reestreno de Avengers Endgame será fundamental para ver la secuela Doomsday

Ahora nos preguntamos, ¿para qué nos hemos tenido que tragar toda la saga del multiverso?

El objetivo aquí es la narrativa serializada. Eso es lo divertido

El objetivo aquí es la narrativa serializada. Eso es lo divertido, esa es la misión, junto con hacer películas que unan a la gente. Diría que hay muy pocas productoras de cine en la historia que hayan unido a la gente de la forma en que lo han hecho las películas de Marvel.

Redes sociales
  • El curso cinematográfico es muy largo, pero no cabe duda de que los dos estrenos más mediáticos de este 2026 están concentrados en una única jornada: la del 18 de diciembre.
  • 'Dune: Messiah' y 'Vengadores: Doomsday' se enfrentarán en una batalla encarnizada por la taquilla en la que las pantallas IMAX se enfrentarán a las nuevas Infinity Vision de la factoría Disney.
  • La casa del ratón tiene un arma secreta bajo el brazo para calentar el estreno de la nueva aventura del MCU y, de paso, rascar unos cuantos millones de dólares extra: reestrenar 'Vengadores: Endgame' el 25 de septiembre.
  • Russo comentó que el regreso de Robert Downey Jr. como el Dr. Doom se gestó tras "una larga conversación entre Marvel, Kevin Feige y Robert", creándose para la ocasión una estructura narrativa similar a la de los cómics en los que se inspira el arco narrativo para que su vuelta al Universo Marvel.

El curso cinematográfico es muy largo, pero no cabe duda de que los dos estrenos más mediáticos de este 2026 están concentrados en una única jornada: la del 18 de diciembre. Será entonces cuando 'Dune: Parte Tres', más conocida como 'Dune: Messiah' y 'Vengadores: Doomsday' se enfrentarán en una batalla encarnizada por la taquilla en la que las pantallas IMAX se enfrentarán a las nuevas Infinity Vision de la factoría Disney.

El clip (reproducido dos veces a pedido de la entusiasta audiencia en el Colosseum del Caesars Palace) trajo las primeras imágenes de Doctor Doom, con el que Robert Downey Jr. regresa al Universo Cinemático de Marvel luego de la muerte de Iron Man en “Endgame”.
Te puede interesar:

Marvel lanzó un tráiler exclusivo de Avengers: Doomsday y las redes explotaron: qué mostraron

La casa del ratón tiene un arma secreta bajo el brazo para calentar el estreno de la nueva aventura del MCU y, de paso, rascar unos cuantos millones de dólares extra: reestrenar 'Vengadores: Endgame' el 25 de septiembre. Eso sí, para Joe Russo, la mitad del dúo de hermanos y directores responsables del largometraje —y de la próxima 'Doomsday'—, la cosa va más allá de una maniobra estrictamente comercial.

Según aseguró el cineasta durante una charla con Deadline, reestrenar 'Endgame' antes de diciembre, además de una "oportunidad única" es algo "fundamental". El principal motivo es que tiende un puente directo entre el cierre de la Saga del Infinito y el próximo evento de Marvel con metraje adicional.

avangers doomsay

Qué dijo Joe Russo sobre la importancia de Endgame antes del estreno de Avengers Doomsday

Russo comentó que el regreso de Robert Downey Jr. como el Dr. Doom se gestó tras "una larga conversación entre Marvel, Kevin Feige y Robert", creándose para la ocasión una estructura narrativa similar a la de los cómics en los que se inspira el arco narrativo para que su vuelta al Universo Marvel interpretando a otro personaje tenga sentido.

Downey empezó a contemplar su regreso hace unos 2 años, tal vez 2 años y medio. Cenando con él en Nueva York, me mencionó que estaba pensando en esto, y el concepto era que interpretara al villano definitivo. Interpretó al héroe definitivo, y ahora interpretará al villano definitivo. Esto resultó una idea muy inteligente.

El objetivo aquí es la narrativa serializada. Eso es lo divertido, esa es la misión, junto con hacer películas que unan a la gente. Diría que hay muy pocas productoras de cine en la historia que hayan unido a la gente de la forma en que lo han hecho las películas de Marvel, fomentando un sentido de comunidad en el cine. La recompensa final es fomentar la comunidad en un momento en que la comunidad escasea.

Con esta última frase, parece que Joe Russo da a entender que la fatiga superheróica es algo muy real. Veremos si el 18 de diciembre, en parte gracias al reestreno de 'Endgame', 'Vengadores: Doomsday' consigue que todos los desencantados —y desconectados— con el MCU vuelvan al ruedo con un extra de entusiasmo que, a título personal, parece muy difícil de recuperar.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las expectativas crecen ante la ausencia de confirmaciones oficiales y la costumbre de Marvel de reservar sus anuncios más significativos para eventos especiales o convenciones internacionales. 

Marvel quiere a Sydney Sweeney como Emma Frost en la película de los X-Men: ¿quién es?

Lo más probable es que Kevin Feige ya conociera esta decisión y comenzase hace tiempo a orientar el estudio hacia proyectos que sean una apuesta segura y que saben que serán bastante rentables.

Disney apuesta a nuevos desarrollos visuales y elimina más de 1.000 empleos en Marvel

Se filtraron las primeras imágenes de Spider-Man: Brand New Day, mostrando una estética renovada que genera expectativa entre los fans.

Marvel lanzó nuevos posters de Spider-Man: Brand New Day y recuerda a su mejor época

Peter Claffey, protagonista de El caballero de los Siete Reinos, es el candidato favorito para Bestia.

Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es

La película animada es la tercera entrega de la historia que ya cuenta con un Oscar.

"Preparen sus pañuelos": revelaron nuevas imágenes de la película animada Spider-Man

Actualmente Sydney Sweeney es una de las actrices más cotizadas, habiendo estrenado recientemente películas como ‘La criada’ o ‘Christy’, y que este mes regresará a la parrilla de HBO gracias a la tercera temporada de ‘Euphoria’. 

Marvel apuesta a Sydney Sweeney para relanzar la saga de X-Men: ¿qué heroína interpretaría?

últimas noticias

De la cancha al campo: nueva vida lejos del fútbol.

Llegó a jugar en la Premier League en su juventud, se retiró y comenzó a dedicarse a la agricultura

Hace 10 minutos
Hablo sobre eso (llegar a Boca) con Dybala y tiene muchas ganas. Ojalá”, manifestó Paredes

Tras la victoria a River, Paredes volvió a hablar de la llegada de Dybala a Boca: "Él tiene muchas ganas"

Hace 20 minutos
El salteño fue encontrado sentado en las escalinatas de la iglesia de su pueblo.

Nueva vida: se filtró cómo es la actualidad de Marcos Ginocchio tras alejarse del mundo de la televisión

Hace 34 minutos
play

Una escuela de Buenos Aires prohibió el uso de mochilas por la ola de amenazas de tiroteos

Hace 40 minutos
Juana Tinelli sorprendió con un look completamente renovado en redes.

El impresionante cambio de look de Juana Tinelli: dejó atrás su clásico pelo oscuro

Hace 46 minutos