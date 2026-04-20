Desde Marvel avisaron que el reestreno de Avengers Endgame será fundamental para ver la secuela Doomsday Ahora nos preguntamos, ¿para qué nos hemos tenido que tragar toda la saga del multiverso? + Seguir en







El objetivo aquí es la narrativa serializada. Eso es lo divertido, esa es la misión, junto con hacer películas que unan a la gente. Diría que hay muy pocas productoras de cine en la historia que hayan unido a la gente de la forma en que lo han hecho las películas de Marvel. Redes sociales

El curso cinematográfico es muy largo, pero no cabe duda de que los dos estrenos más mediáticos de este 2026 están concentrados en una única jornada: la del 18 de diciembre.

'Dune: Messiah' y 'Vengadores: Doomsday' se enfrentarán en una batalla encarnizada por la taquilla en la que las pantallas IMAX se enfrentarán a las nuevas Infinity Vision de la factoría Disney.

La casa del ratón tiene un arma secreta bajo el brazo para calentar el estreno de la nueva aventura del MCU y, de paso, rascar unos cuantos millones de dólares extra: reestrenar 'Vengadores: Endgame' el 25 de septiembre.

Russo comentó que el regreso de Robert Downey Jr. como el Dr. Doom se gestó tras "una larga conversación entre Marvel, Kevin Feige y Robert", creándose para la ocasión una estructura narrativa similar a la de los cómics en los que se inspira el arco narrativo para que su vuelta al Universo Marvel. El curso cinematográfico es muy largo, pero no cabe duda de que los dos estrenos más mediáticos de este 2026 están concentrados en una única jornada: la del 18 de diciembre. Será entonces cuando 'Dune: Parte Tres', más conocida como 'Dune: Messiah' y 'Vengadores: Doomsday' se enfrentarán en una batalla encarnizada por la taquilla en la que las pantallas IMAX se enfrentarán a las nuevas Infinity Vision de la factoría Disney.

La casa del ratón tiene un arma secreta bajo el brazo para calentar el estreno de la nueva aventura del MCU y, de paso, rascar unos cuantos millones de dólares extra: reestrenar 'Vengadores: Endgame' el 25 de septiembre. Eso sí, para Joe Russo, la mitad del dúo de hermanos y directores responsables del largometraje —y de la próxima 'Doomsday'—, la cosa va más allá de una maniobra estrictamente comercial.

Según aseguró el cineasta durante una charla con Deadline, reestrenar 'Endgame' antes de diciembre, además de una "oportunidad única" es algo "fundamental". El principal motivo es que tiende un puente directo entre el cierre de la Saga del Infinito y el próximo evento de Marvel con metraje adicional.

avangers doomsay Qué dijo Joe Russo sobre la importancia de Endgame antes del estreno de Avengers Doomsday Russo comentó que el regreso de Robert Downey Jr. como el Dr. Doom se gestó tras "una larga conversación entre Marvel, Kevin Feige y Robert", creándose para la ocasión una estructura narrativa similar a la de los cómics en los que se inspira el arco narrativo para que su vuelta al Universo Marvel interpretando a otro personaje tenga sentido.

Downey empezó a contemplar su regreso hace unos 2 años, tal vez 2 años y medio. Cenando con él en Nueva York, me mencionó que estaba pensando en esto, y el concepto era que interpretara al villano definitivo. Interpretó al héroe definitivo, y ahora interpretará al villano definitivo. Esto resultó una idea muy inteligente.

El objetivo aquí es la narrativa serializada. Eso es lo divertido, esa es la misión, junto con hacer películas que unan a la gente. Diría que hay muy pocas productoras de cine en la historia que hayan unido a la gente de la forma en que lo han hecho las películas de Marvel, fomentando un sentido de comunidad en el cine. La recompensa final es fomentar la comunidad en un momento en que la comunidad escasea. Con esta última frase, parece que Joe Russo da a entender que la fatiga superheróica es algo muy real. Veremos si el 18 de diciembre, en parte gracias al reestreno de 'Endgame', 'Vengadores: Doomsday' consigue que todos los desencantados —y desconectados— con el MCU vuelvan al ruedo con un extra de entusiasmo que, a título personal, parece muy difícil de recuperar. Avengers Doomsday Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. Marvel