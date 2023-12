¿Ruptura en puerta? El fuerte mensaje de Fabián Cubero que le dedicó a Mica Viciconte

El exfutbolista subió a sus redes un peculiar mensaje en el que etiquetó a su actual pareja: "No sufras de más". ´¿Se acabó el amor?

En una historia de Instagram, Cubero posteó el fondo de un bosque junto a un texto que decía: "No puedes darle a la mujer todo lo que necesitan. Dios les dio cejas, ellas las rasuran y dibujan las suyas. Dios les dio uñas, ellas las cortan y arreglan a su gusto. Dios les dio cabello, ellas lo cortan y tiñen a su gusto."

Eso no es todo, sino que continúa "Dios les dio senos, ellas van y los hacen a su tamaño. Dios les dio trasero, y ellas van y le dan otra forma y volumen. Si Dios no pudo complacerlas, ¿qué te hace pensar que tú podrás hacerlo? Mi hermano, no sufras de más”.

image.png

El texto fue acompañado por un arroba a su pareja Mica Viciconte, lo que pareciera que le dedicó ese mensaje especial para el amor de su vida. Ambos se mudaron hace relativamente poco, a un nuevo hogar donde comparten junto a Luca y las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann: Indiana, Allegra y Sienna.