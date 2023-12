Rosina Beltrán, de Gran Hermano, se lució con una microbikini naranja perfecta para el verano

La uruguaya del reality sigue llamando la atención de sus seguidores y fans con sus looks que usó hace un tiempo en la playa.

La modelo uruguaya llamó la atención nuevamente con su look.

Rosina Beltrán sorprendió a sus fans con un look en donde dejó ver su microbikini naranja . En su cuenta de Instagram compartió un recuerdo del outfit que eligió para pasar una tarde en la playa. La participante de Gran Hermano eligió un conjunto que se posiciona como una de las tendencias de la próxima temporada . Nuevamente la personal trainer uruguaya muestra su estilo y recibe elogios por parte de sus seguidores.

Antes de su ingreso a Gran Hermano, la modelo uruguaya ya era una fanática de la moda en sus redes, compartiendo con frecuencia fotos y videos de sus variados looks. La microbikini, una de sus prendas favoritas, fue la protagonista de su última publicación en Instagram. La influencer optó por un diseño de dos piezas en un llamativo tono naranja. El conjunto se compone de un corpiño con molde triangular con tiras para anudar detrás del cuello, y una bombacha colaless de tiro alto , marcando una tendencia clara para esta temporada.

Rosina Beltran microbikini naranja Instagram

La publicación en Instagram, donde Rosina Beltrán lució el traje de baño con el pelo suelto y un maquillaje discreto, recibió miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus fans. Sus seguidores elogiaron su look y empiezan a mostrar su preferencia por quien se encuentra en la casa del famoso reality. De esta manera demuestra su impacto no sólo en la moda sino también en la popularidad que está ganando y que será importante para su desarrollo en el programa.

Rosina Beltran microbikini naranja Instagram

Graciela Alfano bailó en la playa con una microbikini verde agua y fue furor

Graciela Alfano lució una microbikini aguamarina mientras se mostró bailando en un video que compartió en su cuenta de Instagram. “Pintó moverse así hoy“, escribió. Desde la playa, dejó ver algunos de sus pasos con un traje de baño de dos piezas que marcó tendencia.

La ex vedette es una de las mujeres argentinas que más atenta está a las tendencias de la moda. Así es que volvió a llamar la atención en sus redes sociales, al compartir un video en su cuenta de Instagram con su look veraniego.

Graciela Alfano microbikini Instagram

Desde la costa se mostró con un outfit que incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro alto. Además, combinó el conjunto con una gorra tipo cap en color marrón.

Graciela Alfano microbikini Instagram

“Pintó moverse así hoy. Muy slow motion, sintiendo cada milímetro de mi cuerpo mientras me muevo. Prueben, ¡es toda una experiencia! Los quiero y los bendigo”, escribió en la publicación de su posteo de Instagram. Miles de sus fans dejaron sus “me gusta” y comentarios elogiando su look.