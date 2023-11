Graciela Alfano causó furor tras mostrarse con una microbikini blanca ideal para el verano

La actriz sorprendió con su look off white.

Graciela Alfano publicó un reel vistiendo una microbikini blanca a tono con la moda del momento. La ex Vedette eligió un diseño que se encuentra entre las máximas tendencias de la temporada. En este video se la pudo ver desde la cabeza a los pies repasando su look para compartirlo con sus seguidores.

Graciela Alfano microbikini blanca Instagram

“Todavía crees que después de los 50 no vale la pena? Primero llegá y después me contas. Hay mucho para explorar! #nuevalongevidad”, escribió en el texto de la publicación. Este video se viralizó en las redes sociales y sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look.

Graciela Alfano microbikini blanca Instagram

Anitta se mostró en la microbikini ideal para tomar sol en la playa en el verano

Anitta marcó tendencia vistiendo una microbikini chocolate desde Brasil. La estrella brasileña y figura destacada en la séptima temporada de "Élite" de Netflix, causó furor en Instagram con su última publicación desde la playa. La cantante, que recientemente lanzó "Monstrão" junto a Dennis, aprovechó sus días libres para disfrutar del sol y la arena, compartiendo con sus seguidores una serie de fotos y videos que capturan la esencia del verano. En estas publicaciones,

La cantante se mostró vistiendo una microbikini chocolate, un color que se ha convertido en tendencia entre las celebridades de todo el mundo. Este traje de baño, perfecto para disfrutar del sol en la playa, consta de un corpiño strapless y una bombacha colaless de tiro alto y corte ultracavado. La artista complementó su audaz elección de moda con una belly chain dorada, añadiendo un toque de glamour a su look playero.

Anitta microbikini Instagram

La publicación de Anitta rápidamente acumuló 585 mil "me gusta" y recibió una avalancha de comentarios con muchos elogios. La cantante, además, eligió no usar maquillaje y destacó su bronceado junto a unas gafas de sol con bordes de estampado animal. La artista acompañó sus imágenes con un mensaje: “Reviviría este día mil veces más”.

Anitta microbikini Instagram