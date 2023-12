Rosina Beltrán, de Gran Hermano, mostró el color de microbikini que combina con cualquier playa

La nueva participante del reality fue uno de los ingresos con mayor recepción en el inicio del programa. Sus fans están descubriendo sus looks y la siguen al detalle.

Rosina Beltrán nuevamente marcó tendencia con su Microbikini XXS . La reciente incorporación al reality de Gran Hermano recordó un look que utilizó en uno de sus últimos paseos por la playa. La uruguaya cuenta con una gran cantidad de imágenes vistiendo trajes de baño que se pueden ver en su perfil de Instagram. En uno de estos posteos, se la pudo ver caminando en un pequeño video que compartió en formato de Reel.

rosina microbikini nude Instagram

La uruguaya fue una de las primeras concursantes en ingresar a la casa e inmediatamente llamó la atención del público. La joven que se dedica al entrenamiento personal, además, suele participar en distintas actividades de streaming. “Soy impulsiva. Muy frontal. Nací sin filtro. Soy la uruguaya que va a entrar a revolucionar la casa de Gran Hermano. Es la primera vez en mi vida que estoy soltera. Me siento un alma libre, sin ataduras”, comentó antes de entrar. Con 50 mil seguidores, seguramente Rosina Beltrán será una de las candidatas a seguir a lo largo del programa.

rosina microbikini Instagram

microbikini rosina Instagram

El recuerdo de Zoe Bogach, de Gran Hermano, con la microbikini más usada en el verano

Zoe Bogach, una de los recientes ingresos a la casa de Gran Hermano, recordó con una foto vistiendo una microbikini un momento de su último viaje a la playa. Gracias a esta publicación, sorprendió a sus fans en sus redes sociales por su look audaz, una de las características que ya se puede ver en el famoso reality. La joven de 20 años, generó comentarios por sus declaraciones sobre el trabajo y el estudio, algo que según declaró trata de esquivar. La influencer, fiel a su estilo, compartió este momento de su vida cotidiana que refleja su personalidad y gustos en moda.

En la foto, se muestra en las playas de Miami, optando por una microbikini que es furor este verano. El conjunto total blackcon corpiño triangular y bombacha colaless resalta por su diseño minimalista y contemporáneo, complementado con accesorios que definen su look audaz. Además del traje de baño, Zoe Bogach eligió un gorro negro a tono y unas gafas de sol grandes que aportan un toque chic a su outfit. Su pelo rubio, con mechones que llevan delicadas trenzas, añade un contraste bohemio a su estilo general.

Zoe Bogach microbikini negra Instagram

"Playita", escribió en la publicación de Instagram. La repercusión en redes no se hizo esperar. El posteo acumula miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores que elogiaron su look y sus poses. "La Barbie" de la casa de Gran Hermano comenzó dando que hablar tanto dentro como fuera del programa, marcando tendencia y compartiendo su vida sin reservas.

Zoe Bogach microbikini negra Instagram