Se supo la verdad: por qué Lali Espósito no invitó a Moria Casán a su casamiento

La One rompió el silencio, aclaró cuál es su verdadero vínculo con la cantante y generó impacto al revelar el mensaje privado que le envió tras la boda.

La diva se refirió al casamiento de Lali con Pedro.

Moria Casán rompió el silencio este lunes y reveló por qué la cantante Lali Espósito no la invitó a su casamiento con Pedro Rosemblat , celebrado el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo . La conductora aclaró que no hubo ningún conflicto con la cantante.

Se filtró la tajante decisión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en pleno casamiento que generó polémica

Durante su programa de televisión, la diva fue consultada sobre su ausencia en la boda y respondió tajante: “No, no me invitaron” . Sin embargo, aseguró que no se sintió ofendida por la decisión de la artista.

“Pero chicos, yo tampoco invito a mi cumpleaños, por ejemplo. No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió, con la que la pasé divino. Y no tenemos esa reciprocidad y una amistad” , explicó Moria Casán, al diferenciar el afecto profesional de una amistad cercana.

Además, en el pase entre La Mañana con Moria y Arriba Argentinos (El Trece), la One reveló que felicitó a Lali Espósito en privado pese a no haber participado de la celebración. “Le mandé una felicitación por privado, eso sí” , contó, y dejó en claro que mantiene un gran cariño por la cantante y su vínculo artístico.

“Y si hubiese sido una boda grande y no me invita, no me siento para nada desairada” , aseguró. Finalmente, destacó su agradecimiento hacia Lali Espósito por haberla convocado a colaborar musicalmente. Así, Moria Casán descartó cualquier malestar, aunque no confirmó cuál fue el criterio de los novios para elegir a sus invitados.

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento

Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotos de su casamiento durante el domingo. La pareja mostró imágenes de la ceremonia celebrada el sábado en una casona de San Telmo, donde reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo.

En las imágenes, Lali Espósito lució un vestido lencero off white, ajustado al cuerpo, con escote, breteles finitos y espalda descubierta. Completó su look con una rosa como ramo, sandalias altas y aros con cristales Swarovski, bajo el estilismo de Maru Venancio.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: “Aguante el amor”. Instagram @lali

Por su parte, Pedro Rosemblat eligió un traje beige cruzado y oversize, combinado con una camisa blanca y sin corbata. Ambos apostaron por una estética minimalista y elegante, con tonos claros que se destacaron en las fotografías compartidas en Instagram.

Entre los invitados estuvieron Cande Vetrano, quien fue testigo de la boda, Dillom, Juliana Gattas y Justina Bustos. También llamó la atención una torta gigante preparada por Damián Betular, cuyo traslado fue cuidadosamente resguardado para evitar que se filtraran imágenes.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, enamorados. Instagram @lali

“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”, escribió Lali Espósito en Instagram. La cantante cerró su publicación con una frase contundente: “Aguante el amor”.