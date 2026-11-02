Se supo la verdad: por qué Lali Espósito no invitó a Moria Casán a su casamiento

Moria Casán rompió el silencio este lunes y reveló por qué la cantante Lali Espósito no la invitó a su casamiento con Pedro Rosemblat, celebrado el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo. La conductora aclaró que no hubo ningún conflicto con la cantante.
Durante su programa de televisión, la diva fue consultada sobre su ausencia en la boda y respondió tajante: “No, no me invitaron”. Sin embargo, aseguró que no se sintió ofendida por la decisión de la artista.
“Pero chicos, yo tampoco invito a mi cumpleaños, por ejemplo. No soy amiga de Lali, soy una mujer que ella eligió, con la que la pasé divino. Y no tenemos esa reciprocidad y una amistad”, explicó Moria Casán, al diferenciar el afecto profesional de una amistad cercana.
Además, en el pase entre La Mañana con Moria y Arriba Argentinos (El Trece), la One reveló que felicitó a Lali Espósito en privado pese a no haber participado de la celebración. “Le mandé una felicitación por privado, eso sí”, contó, y dejó en claro que mantiene un gran cariño por la cantante y su vínculo artístico.
“Y si hubiese sido una boda grande y no me invita, no me siento para nada desairada”, aseguró. Finalmente, destacó su agradecimiento hacia Lali Espósito por haberla convocado a colaborar musicalmente. Así, Moria Casán descartó cualquier malestar, aunque no confirmó cuál fue el criterio de los novios para elegir a sus invitados.
Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento
Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron las primeras fotos de su casamiento durante el domingo. La pareja mostró imágenes de la ceremonia celebrada el sábado en una casona de San Telmo, donde reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo.
En las imágenes, Lali Espósito lució un vestido lencero off white, ajustado al cuerpo, con escote, breteles finitos y espalda descubierta. Completó su look con una rosa como ramo, sandalias altas y aros con cristales Swarovski, bajo el estilismo de Maru Venancio.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: “Aguante el amor”.
Instagram @lali
Por su parte, Pedro Rosemblat eligió un traje beige cruzado y oversize, combinado con una camisa blanca y sin corbata. Ambos apostaron por una estética minimalista y elegante, con tonos claros que se destacaron en las fotografías compartidas en Instagram.
Entre los invitados estuvieron Cande Vetrano, quien fue testigo de la boda, Dillom, Juliana Gattas y Justina Bustos. También llamó la atención una torta gigante preparada por Damián Betular, cuyo traslado fue cuidadosamente resguardado para evitar que se filtraran imágenes.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat, enamorados.
Instagram @lali
“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”, escribió Lali Espósito en Instagram. La cantante cerró su publicación con una frase contundente: “Aguante el amor”.